

نصائح هامة للحفاظ على بطارية السيارة وإطالة عمرها نصائح هامة للحفاظ على بطارية السيارة وإطالة عمرها

المربع نت – تعتبر البطارية أحد أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنها المصدر الرئيسي للطاقة وأساس تشغيل وعمل السيارة، لذا يجب العناية بها وفحصها بصورة منتظمة، لأنه في حال تعرضها للأعطال فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة.



لكن مع مرور الزمن قد تتعرض البطارية للضعف والتلف، وترجع تلك المشكلة لإنتهاء عمرها الافتراضي أو سوء استخدام السائق، لذلك نستعرض لكم اليوم نصائح هامة للحفاظ على البطارية وإطالة عمرها، وهي كالتالي:



– الحفاظ على نظافة البطارية

المداومة على نظافة الكابلات الموصلة لها لكي لا يتكون الصدأ والأملاح حول أقطاب البطارية مما يحد من كفاءة عملها، وفي حال وجود أغطية مخصصة للتحقق من مستوى السائل في البطارية فاحرص على بقائها في المستوى المطلوب.

– غلق الأنوار والتجهيزات الكهربائية أثناء توقف المحرك

نصائح هامة للحفاظ على بطارية السيارة وإطالة عمرها 16

قد يعجبك أيضا...

يجب تفادي تشغيل الأنوار الأمامية أو الداخلية والتجهيزات الكهربائية وشاشات وسائل الترفية عند عدم تشغيل المحرك، كما يجب أيضاً عدم تشغيلها قبل البدء في تشغيل المحرك، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.– عدم القيادة لمسافات قصيرة بشكل متكررتستخدم السيارة الطاقة المطلوبة من أجل التشغيل من البطارية، ويتم إعادة شحن البطارية لاحقاً أثناء القيادة، ولكن في الرحلات القصيرة لا يكون هناك وقتًا كافيًا للمحرك كي يعيد شحن البطارية، ومع تكرار الفعل ذاته كثيراً قد تنفذ شحنة البطارية، لذلك يفضل القيادة لمسافات طويلة بين الحين والآخر، إلى جانب الاحتفاظ بشاحن بطارية للظروف الطارئة.– تثبيت البطارية جيداًتؤثر الاهتزازات على عمر البطارية، لذا من المهم تثبيتها بأي وسيلة كانت بأقصى درجة ممكنة في مكانها لمنع الإضرار بمكوناتها الداخلية بسبب الاهتزازات.– إدارة المحرك يومياًيجب إدارة المحرك يومياً، في حالة عدم استخدام السيارة فترة طويلة، حتى تتم إعادة شحن البطارية من جديد، حيث تفقد البطارية شحنها في حالة عدم استخدام السيارة، خاصةً في درجات الحرارة المنخفضة.