

أهم الزيوت والسوائل التي يجب فحصها بشكل دوري في سيارتك أهم الزيوت والسوائل التي يجب فحصها بشكل دوري في سيارتك

المربع نت – تعتمد السيارة على العديد من الزيوت والسوائل لأداء عملها بكفاءة عالية وللحفاظ على أمان وسلامة القيادة، ويعد من أهمها زيت المحرك وزيت القير وسائل التبريد وزيت الفرامل.



ونظراً لأهمية هذه الزيوت والسوائل نصح الخبراء بضرورة فحصها بشكل دوري مع تغييرها عند انتهاء صلاحيتها، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.



– زيت المحرك

يعد زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على المحرك وإطالة عمره الإفتراضي، حيث يقوم الزيت بأداء العديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها تزليج الأجزاء المعدنية داخله لمنع احتكاكها وتكسرها، بالإضافة إلى خفض حرارة المحرك وتنقيته من الشوائب والاتساخات.

ويتم تغيير زيت المحرك كل 5000 كيلومتر كحد وسطي، أو وفقاً لنوعية الزيت وكتيب السيارة، ويفضل تغيير فلتر الزيت عند تغيير الزيت، ويجب فحصه بصورة منتظمة للتأكد من عدم تناقصه أو احتراقه.

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زيت القيريقوم زيت القير بنفس مهام زيت المحرك تقريباً، وينصح بتغييره بعد قطع مسافة من 40,000 كم إلى 60,000 كم تقريباً، وفي حالة الاستخدام المكثف للسيارة والقيادة لمسافات طويلة بصورة متكررة، فإنه يفضل تغيير زيت القير بعد قطع 40,000 كيلومتر.زيت الفرامليعتبر زيت الفرامل أحد أهم الزيوت في السيارة، حيث أنه العامل الرئيسي في إيقاف السيارة وقت الحاجة، لذا يجب الاهتمام بفحصه وتزويده في حال تناقصه وتغييره عند انتهاء صلاحيته، والتي تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، وفي حال إهماله فإنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض السيارة لخطر الحوادث.سائل التبريديساعد سائل التبريد في الحفاظ على محرك السيارة، حيث أنه يعمل على الحفاظ على درجة الحرارة داخل المحرك في الحدود المسموح بها، ويوصي الخبراء بفحص سائل التبريد مرة كل 15 يوماً في فصل الصيف.وسائل التبريد له مدة صلاحية مثل جميع السوائل والزيوت والأجزاء الأخرى في السيارة، وتنصح بعض الشركات بتغييره كل 80 ألف كم كما أن شركات أخرى تقول أن تغييره بعد 120 ألف كم أو بعد مرور 4 سنوات، أو حسب ما تحدده الشركة المصنعة، أو حسب نوعية السائل ذاته.