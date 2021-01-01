

ساوايست تقدم DX7 نوفا في السوق المصري.. تفاصيل ساوايست تقدم DX7 نوفا في السوق المصري.. تفاصيل

قدم الوكيل المحلى لشركة ساوايست لصناعة السيارات الصينية فى مصر، طراز DX7 نوفا الجديدة، والذى يعتبر الاعلى فى التقنيات والتجهيزات من الطراز التقليدى DX7 .



وأوضح وكيل ساوايست فى مصر، أن الأبعاد الخارجية للسيارة طرازDX7 نوفا الجديدة ، تاتى من حيث الطول 4570 مم و العرض 1905 مم و الارتفاع 1720مم مع قاعدة العجلات 2700 مم وخلوص أرضي 200 مم ووزن السيارة 1545 كجم. وتأتي بخزان وقود 55 لتر مع اطارات 18 بوصة /235/55R18 .



وتستمد السيارة ساوايستDX7 نوفا الجديدة قوتها من محرك ميتسوبيشى ايرو سبيس بشاحن تيربو كامة علوية مزدوجة 16 صباب بتوفير وقود عالى و نظام متغير لتوقيت فتح الصبابات. والمحرك سعة 1499 سي سي بقوة 198 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 285 نيوتن متر بين 1500 و4500 لفة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات دويل كلاتش 7 سرعات تبريد زيت .

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وتاتى السيارة ساوايست DX7 نوفا الجديدة ، بـ ASG نظام بدء تشغيل و تعطيل ذكي ، و نظام قياده موفر للوقود ECO MODE ، و نظام قياده رياضي SPORT MODE .وتظهر السيارة ساوايستDX7 نوفا الجديدة ، بمصباح أمامي LED كامل ، و مصابيح أمامية أوتوماتيكية بفتح وإغلاق من خلال استشعار الضوء الذكي ، و مصابيح Wingspan LED تعمل خلال النهار، و اضاءه (اتبعني للمنزل) للاناره بعد الركن ، و نظام اضاءه AFS للتوجيه الاوتوماتيكي عند الدوران ، و كشاف ضباب أمامي / خلفي عالي الاختراق ، و تقنيه LED السهم للاضاءه الخلفية ، و مرآة تعتيم اوتوماتيك ، و اضاءه المرآة الجانبيه عند اقتراب المفتاح من السياره ، و سخانات للمرآة الجانبيه لازاله الضباب ، و مرايات ضم كهربائية.يأتي ذلك بالإضافة إلى فتحه سقف بانورما بمفتاح واحد للغلق والفتح، وزجاج عازل عالي القوة، و أنابيب عادم مزدوجة، وباب الشنطه الخلفيه يعمل بالكهرباء وذكي بالكامل و يقف تلقائيا في حاله وجود عائق ، و رفع النوافذ عن بعد ، و الالوان الخارجيه أزرق - نبيتي - اسود - ابيض .أما التجهيزات الداخلية في ساوايستDX7 نوفا الجديدة ، فتاتى بكونسول مركزي ناعم الملمس حصري باللونين الأسود والأبيض ، و شاشه عدادت مقاس 10 بوصه عاليه الوضوح ، و عجله قياده قابله للتعديل بأربعه اتجاهات ، و مقاعد من الجلد الفاخر ، و مقعد جلدي مريح باللونين الأسود والأبيض.وتضم السيارة ساوايستDX7 نوفا الجديدة، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها دعامات حمايه لجسم السياره 360 درجه ، و نظام التحكم الإلكتروني في ثبات الهيكل (ESC)، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، و توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، و نظام الفرامل المساعدة (BAS) ، و نظام الحماية من الانقلاب SUV الاحترافي لـ ROP ، و نظام التحكم الذكي في الجر (TCS).ولم يعن وكيل ساوايست عن سعر السيارة DX7 نوفا الجديدة حتى الان .