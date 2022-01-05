

استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم /الأربعاء/، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

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وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول و(اتش اس بي سي) وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية تراجعا ملحوظا ما بين 10 - 16 قرشا شراء وبيع.ففي بنكي مصر والأهلي ، سجلت العملة 17.70 جنيه للشراء ، 17.84جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي، تراجعت العملة 17.72 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع.وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.82 جنيه للشراء، و 17.94جنيه للبيع.كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني ما بين 11 - 14 قرشا شراء وبيع.ففي بنك مصر والأهلي سجل سعر الاسترليني تراجعا ليصبح 21.25 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.وتراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 21.28 جنيه، وارتفاع واحد قرش للبيع 21.44 جنيه.وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.28 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع.وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.