

وزير الاتصالات يستقبل سفير أرمينيا في القاهرة وزير الاتصالات يستقبل سفير أرمينيا في القاهرة

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا في القاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي، وبناء القدرات، والتعهيد.



أكد الدكتور عمرو طلعت على عراقة العلاقات المصرية الأرمينية وعمق الروابط التي تجمع الشعبين المصرى والأرميني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر حققت خطوات وثابة فى مجال التحول الرقمي في ضوء التطور الكبير والمتنامي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم فرص تدريب للشباب الأرميني في القاهرة فى إطار البرامج المتعددة لبناء القدرات التي تتبناها الوزارة وفي ضوء إنشائها لجامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره الأرميني من خلال السيد هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا في القاهرة لزيارة مصر في القريب للتعرف عن قرب عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمي.وقد شهد اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الأهداف التنموية في البلدين.وأوضح السفير الأرميني جهود قطاع الاتصالات في أرمينيا حيث قدم للوزير ملفًا يتضمن معلومات عن القطاع وأبرز الشركات الأرمينية العاملة به مشيرا إلى إمكانية إقامة منتدى للأعمال يجمع الشركات من البلدين للتعرف على فرص التعاون الممكنة مؤكدا على أنه من المقرر انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية خلال هذا العام واقترح توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون بينهما.ووجه السفير الأرميني الدعوة للدكتور عمرو طلعت للمشاركة فى المعرض الدولى الثالث لتقنيات الدفاع Arm Hightech والمزمع إقامته فى العاصمة الأرمينية يريفان فى نهاية مارس المقبل.وتم الاتفاق على إصدار طابع بريد تذكاري يصدر من البلدين احتفالًا بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المشتركة.