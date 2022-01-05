تركيا تعلن توقيع اتفاقية "سواب" مع الإمارات بالعملات المحلية.. ما الهدف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت تركيا، الأربعاء، توقيع اتفاقية "سواب" بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، لمدة تمتد لـ3 أعوام قابلة للتجديد.
وقال البنك المركزي التركي في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي".
وأضاف أن "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام"، وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.
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