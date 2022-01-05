تركيا تعلن توقيع اتفاقية "سواب" مع الإمارات بالعملات المحلية.. ما الهدف؟

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تركيا تعلن توقيع اتفاقية "سواب" مع الإمارات بالعملات المحلية.. ما الهدف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت تركيا، الأربعاء، توقيع اتفاقية "سواب" بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، لمدة تمتد لـ3 أعوام قابلة للتجديد.

وقال البنك المركزي التركي في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي".

وأضاف أن "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام"، وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.

وتضمن بيان المركزي التركي تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، حيث وأكد كافجي أوغلو على أن "الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية".

من جانبه، نقل البيان التركي على لسان "بالعمى أن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات".

المصدر: CNN بالعربية

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