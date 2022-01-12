

احذر 5 أخطاء تعرضك لـ الاختناق بالغاز.. منها فتحات التهوية «فيديو» احذر 5 أخطاء تعرضك لـ الاختناق بالغاز.. منها فتحات التهوية «فيديو»

تنتشر حالات الوفاة بسبب الاختناق، في فصل الشتاء، إذ أكد اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، خطورة ذلك على الأمر.



وقدم «عبدالظاهر»، بعض المعلومات الهامة لتجنب حالات «الاختناق»، وهي كالتالي:



1- تحدث حالات الاختناق بسبب الاستخدام السيئ للسخانات والمواقد والدفايات.

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2- تسريب الغاز من البوتاجازات والسخانات يسبب الوفاة نتيجة الأكسدة الجزئية، إذ ينتج عنها غاز أول أكسيد الكربون الذي يملئ المكان ويسبب الاختناق نظرًا لأنه لا طعم أو رائحة أو لون له.3- تحدث حوادث الاختناق بسبب عدم التوصيل أو التركيب الجيد للأجهزة.4- شراء أجهزة بجودة منخفضة وعدم الصيانة الدورية للأجهزة، ما يتسبب في حوادث الاختناق.5- عدم الصيانة الدورية للشفاطات تسبب فشل في بعض الأجهزة ما يؤدي إلى الاختناق.6- عادة يفعلها البعض وتسبب الوفاة، منها ملئ الحمام ببخار المياه عند الاستحمام، ما يؤدي إلى الوفاة، نظرًا لأنه يسبب اختناق وخدلان في الجسم وعدم القدرة على المقاومة.7- يجب أن توفير تهوية جيدة للحمامات لضمان دخول الأكسجين باستمرار.8- ضرورة وجود أكسجين كبديل لبخار الماء المتراكم في الحمامات والأماكن المغلقة.9- أحيانا تنتج الدفايات غازات سامة غير مرئية والتي تؤثر على الأكسجين في الدم وتسبب التسمم ما يؤدي للوفاة.