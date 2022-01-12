

حكاية أكبر حبة بطاطس في العالم تخضع لاختبار الحمض النووي حكاية أكبر حبة بطاطس في العالم تخضع لاختبار الحمض النووي

غضب زوجان من إجبارهما على إخضاع أكبر حبة بطاطس في العالم، والتي أطلق عليه اسم «دوج» لاختبارات الحمض النووي لمعرفة ما إذا كانت حقيقية بالفعل بعد أن أثار حجمها الشكوك في نيوزيلندا.



وأكد الزوجان كولين ودونا كريج براون أنهما يشعران بالغضب لاضطرارهما لإثبات أنهما وجدا أكبر ثمرة بطاطس في العالم من أجل تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وبالصدفة البحتة عثر الزوجان النيوزيلندين على ما يعتقد أنه أكبر ثمرة بطاطس فى العالم بوزن يصل إلى 7.8 كيلو جرام، أى ما يعادل تقريبا بعض أكياس من البطاطس العادية، أو حتى كلب صغير.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فإن كولن ودونا كريج براون كانا يقومان بالعمل فى المزرعة الخاصة بهما عندما اصطدمت مجرفة كولن بشىء كبير فى التربة.وعلى الفور بدأ الزوجان الحفر معتقدين أنه كرة نفث عملاقة، وهو نوع من النمو الفطرى النادر، لكن تبين أن هذا الجسم العملاق هو ثمرة بطاطس، لكنها ليس مجرد ثمرة، بل هى أكبر ثمرة بطاطس تم تسجيلها.وعلقت دونا بعد العثور على البطاطس، قائلة لم نستطيع تصديق ذلك، لقد كانت ضخمة، فيما أضاف كولين لراديو نيوزيلندا هذه واحدة من اللحظات القليلة السعيدة في الحياة، أتعلمون؟ الطبيعة الأم منحتنا للتو هذا المجد.وأثارت ثمرة البطاطس ضجة كبيرة فى بلدة صغيرة فى نيوزيلندا، وعلى الرغم من أن دونا وصفت الثمرة بأن شكلها متحور وقبيح، فقد أصبحت من المشاهير المحليين حول مزرعتهم الصغيرة بالقرب من هاميلتون فى الأسابيع التى تلت العثور على هذه الثمرة.وقام كولن بتركيب عربة صغيرة لوضع ثمرة البطاطس عليها، وأطلق عليها اسم «دوج» حيث يبدو أنه يتعامل معها على أنها كلب بالفعل، كما وضعا عليها قبعة، وأخذاها فى جولة للمشى والتعرض لأشعة الشمس، حيث كان الأمر مرحا، ومسلي للناس.ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي المسجل حاليا لوزن ثمرة بطاطس هو 4.9 كيلو جرام في بريطانيا، كما ينتظر كولين التأكد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتكون الثمرة «دوج» صاحبة الرقم القياسي الجديد.



