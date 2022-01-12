

شبيه حسام غالي في أول ظهور: «الشبه مع الكابيتانو مسؤولية.. ومش غاوي الترند» شبيه حسام غالي في أول ظهور: «الشبه مع الكابيتانو مسؤولية.. ومش غاوي الترند»

شعره «الكيرلي» المصفف وعيناه البنيتان وملامحه الحادة جعلت كل من يراه يندهش من تقارب الشبه، حتى أصبح «أحمد عويس» 30 عامًا وجهة لمحبي نجم الأهلي التاريخي حسام غالي، واعتاد الشاب الذي تخرج في قسم الديكور بأحد المعاهد المتوسطة على أن ينادوه بـ «الكابيتانو» ويتسارعوا لالتقاط السيلفي معه.



التشابه الكبير في الملامح بينه وبين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي ولاعبه السابق جعل الكثيرين من حوله يتناسون اسمه وينادونه باسم «الكابيتانو» ويطلبون التقاط الصور معه إذ يقول الشاب الثلاثيني «الناس بيشبهوني بالكابيتانو حسام غالي وبيلفتوا نظري كتير وبالذات لما بطول دقني بشوف اندهاش الناس وردود أفعالهم».



أحمد: الناس بتستغرب الشبه

الأماكن التي يفضل التمشية والجلوس فيها جعلته وجهة لمحبي الكابيتانو وجماهير النادي الأهلي لذا يوقفونه ويطالبون بالتقاط الصور معه نظرًا لتقارب ملامحهما يضيف أحمد لـ«الوطن»: «بالنسبة لـ استايل كابتن حسام غالي أنا مبقصدوش أنا شعري المجعد بردو قريب من شعر الكابيتانو، وفي ناس بتستغرب الشبه وبتفتكرني هو وناس خلاص اتعودت خاصة اللي من بلدي أو اللي شافوني أكتر من مرة وساعات بيكونوا عايزين يتصوروا معايا بسبب الشبه ده».

الشاب تم اختياره لتجسيد شخصية حسام غالي في مسلسل تليفزيونيعلى الرغم من أن الرسام ولاعب الكاراتيه أحمد عويس لم يبتعد كثيرًا عن أنظار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن تقارب الشبه لم يكتشفه «ترند الشبه» الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة وإنما من خلال صحبته وأقاربه «اكتشفت موضوع الشبه ده متأخر بالظبط من سنة قبل كدا مكنتش أعرف إني شبه الكابتن حسام غالي في الشكل لدرجة إن تم اختياري في مسلسل تليفزيوني في دور شبيه كابتن الأهلي السابق مع مجموعة من اللي تصدروا ترند الشبه».الشاب ينبذ التعصب الرياضييؤكد أحمد خلال حديثه مع «الوطن» أن شغفه بالنادي الأهلي وعشقه لكرة القدم لم يأخذاه إلى التعصب يومًا ورغم تربع اللعبة على عرش غيرها من الرياضات يفضل الكاراتيه ويراها مجرد هواية وبحسب ابن مدينة طنطا بالغربية «علاقتي بالرياضة قريبة جدًا أنا لعيب كاراتيه وبشتغل مدرب في اللعبة وقريب منها أكتر من الكورة لأنها مجرد هواية.. أكيد بتفرج على ماتشات بس رغم إني أهلاوي وعيلتي أهلاوية لكن مش متعصب ومبحبش التشجيع بعصبية سلبية».شبيه حسام غالي: أنا مش غاوي ترندالشاب الذي يقطن مدينة طنطا بمحافظة الغربية لا يفضل الأضواء رغم أن الكثير من حوله يجدون ملامح وجهه قريبة للغاية من اللاعب الذي اعتزل كرة القدم في عام 2018 «طول الوقت قلقان إن موضوع الشبه يثبت معايا أنا عايز أبرز نفسي ومسألة الشبه مع حسام غالي مسؤولية لأنه مش مغني مهرجان فبحاول أبعد عن الترند قدر الإمكان أنا مش غاوي».يرى «عويس» في شخصية نجم الأهلي السابق القدوة والمثال الأعلى الذي يقتدى به والنموذج المثالي في تصرفاته ويؤكد «شخصية حسام غالي بشوفها مختلفة شوية لأنه بطبعه قائد ومحب وبعتبرها مسؤولية كبيرة وكنت بشوفه وهو لاعب كان عنده روح ومتعصب بشكل إيجابي وبيميل للجماعية وبالنسبة لي هو قدوة».رغم تقارب الملامح والشكل الخارجي هناك أيضًا تشابه آخر بين أحمد عويس و«الكابيتانو» لا سيما ابتعاده عن الشق الهزلي والالتزام الذي يطبقه في حياته «أنا بشوف نفسي صاحب مسؤولية زيه وبحاول أبعد عن التيك توك والحاجات الهزلية وبحب ألتزم في شغلي ومواعيدي وبلاقي نفسي في إصراري على النجاح».أحمد لـ الكابيتانو: بحب كفاحك ومثابرتكواختتم خريج قسم الديكور والبالغ من العمر 30 عامًا حديثه برسالة موجهة إلى اللاعب الذي بدأ مسيرته الكروية عام 2000 قائلًا: «عايز أقوله سلامي واحترامي ليك يا كابتن حسام طول عمك وانت بتسعى وبحب كفاحك والمثابرة وانك قائد جوة الملعب وبرا الملعب والشيء الأهم هو تقديرك لروح الجماعة».



