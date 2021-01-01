أعراض نقص فيتامين سي وأسبابه.. تعرفي عليها



أعراض نقص فيتامين سي أعراض نقص فيتامين سي

أسباب عديدة وراء نقص فيتامين سي، أبرزها الحمل والرضاعة الطبيعية والاضطرابات التي تسبب حمى شديدة أو التهاب أما عن أعراض نقص فيتامين سي في الجسم؟.. فيعد فيتامين سي أيضًا أحد مضادات الأكسدة، التي تدعم وظيفة المناعة، وتسهل امتصاص الحديد.



أعراض نقص فيتامين سي

أما عن أعراض نقص فيتامين سي في الجسم فعند البالغين ، تظهر أعراض نقص فيتامين سي بعد أسابيع إلى شهور من نقص الفيتامين قد تشمل التعب والضعف والتهيج وفقدان الوزن.



تشمل الأعراض والعلامات الأخرى الاعتلال العصبي والنزيف المؤلم أما عند الرضع ، تشمل الأعراض التهيج والألم أثناء الحركة وفقدان الشهية وتباطؤ النمو وقد يتضرر نمو العظام عند الرضع ويحدث نزيف وفقر دم.

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ما المصادر الطبيعية لفيتامين سى1-الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأخضر الحار على 242 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام.2. الجوافة :توفر ثمرة جوافة واحدة 140٪ من القيمة اليومية المطلوبة لهذا الفيتامين.3. عنب الثعلب : يحتوي على 181 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. .4. الزعتر : يحتوي الزعتر على فيتامين سي mopre أكثر من معظم أعشاب الطهي حيث يحتوي على 160 مجم لكل 100 جرام.5. البقدونس : يحتوي البقدونس على 133 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام.6. الكيوي :يحتوي الكيوي على 93 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. توفر حبة كيوي متوسطة الحجم 79٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي الذي يفيد الدورة الدموية والمناعة7. ليمون : يحتوي فيتامين سي على فوائد قوية مضادة للأكسدة ويمكن أن يمنع الفواكه والخضروات المقطوعة من التحول إلى اللون البني.8. البرتقال : يحتوي البرتقال على 53 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم 70 مجم من فيتامين سي.ييمكن منع نقص فيتامين سي عن طريق استهلاك الكميات الموصى بها من الفواكه والخضروات الطازجة وتناول مكملات فيتامين سي واتباع نظام غذائي يعتمد على استهلاك الفواكه والخضروات الطازجةيجب أن يشمل النظام الغذائي زيادة استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة وتختفي معظم الأعراض بعد أسبوع إلى أسبوعين.