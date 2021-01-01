مع برودة الجو أسرع رجيم لحرق الدهون والسيطرة على شهيتك



رجيم لحرق الدهون رجيم لحرق الدهون



إذا كنت ممن لا يقدرون السيطرة على الشهية خلال فصل الشتاء وتريدين التخلص من الوزن الزائد في وقت قياسي إليك خطة الرجيم التالي لمدة 30 يوم فهى تساعدك على التخل من الوزن الزائد دون حرمان إليك خطة الرجيم وفقا لموقع "هيلث"



الأسبوع الأول

الإفطار ..



- كوب من الشاي الأخضر أو كوب من الجزر

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-وجبة خفيفة عند الساعة 11 صباحًا: ثمرة فاكهة أو كوبًا من الجبنة البيضاء منزوعة الدسم.-الغداء .. طبقًا من السلطة + طبق من الخضار السوتيه + شريحة لحم أو فراخ مشويةوجبة خفيفة: كوبًا من الشاي الأخضرالعشاء: كوب من الزبادىالأسبوع الثانيالإفطار :2 بسكوت دايجستف + كوب شاى بحليب خالى الدسمالغداء اختارى من الآتي:3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت..أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوقوطبق من السلطة.. أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.:بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.في 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون في الشتاء وسد الشهيةرجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في وقت قصيرالأسبوع الثالثالإفطار طبق من الشوفان + ملعقة عسل واحدةالغداء والعشاءقطعتان أو 3 من لحم الدجاج المشوي + 4 إلى 5 شرائح أناناسبعد ساعة كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم ومن دون سكر.وجبات خفيفةكوب من القرفة بالجنزبيلالأسبوع الرابعالإفطار:قطعة من الجبن القريش + شاي بدون سكرأو125 جرامًا من الجبن + كوب من القهوة بدون سكرالغداء:150 جرامًا من اللحم الأحمر +طبق من السلطة الخضراءأو2 شريحة من سمك السلمون + طبق من السلطة الخضراءالعشاء:2 بيضة + طبق من السلطة الخضراءأو قطعة جبن قريش+ 1 توست سنأو كوب زبادى