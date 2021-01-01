علاج الشعر الأبيض المبكر بمكونات طبيعية.. الشاي والزنجبيل أبرزها



علاج الشعر الأبيض المبكر علاج الشعر الأبيض المبكر



الشعر الأبيض المبكر يمكن أن يسبب أزمة نفسية حادة للسيدات، على عكس الرجال والذين يفضلون ظهور بعض الخصلات البيضاء في الشارب والذقن والشعر كنوع من أنواع الوقار والجاذبية، وظهور الشعر الأبيض في الشعر في وقت مبكر من العمر يرجع لعدة عوامل يمكن معرفتها خلال قراءتك لهذا التقرير.



ونستعرض خلال السطور التالية مجموعة أبحاث ودراسات لتجيب على اسألتك وفقا لمؤشر البحث جوجل، بخصوص أسباب وعلاجات الشعر الأبيض المبكر.



أسباب الشعر الأبيض المبكر

يظهر الشعر الأبيض المبكر بفعل مادة كيميائية تسمى الميلانين، حيث جذر كل خصلة شعر تحت فروة الرأس محاطة بأنبوب من نسيج الشعر يسمى بصيلات الشعر الذي يحتوي على الخلايا الصبغية، وتنتج هذه الخلايا الصبغية مادة كيميائية تسمى الميلانين تمنح الشعر لونه الأسود والبني والأشقر والأحمر أو أي لون أخر.

قد يعجبك أيضا...

وعندما يتقدم عمر الشخص، تبدأ هذه الخلايا الصبغية في الموت ويقل إنتاج الميلانين أيضًا، مما يجعل الشريط أقل ملونًا وأكثر شفافية - رمادي أو فضي أو أبيض، وهذا هو سبب ارتباط شيب الشعر بالعمر.على الرغم من أن العوامل الوراثية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد وقت تحول شعرك إلى اللون الرمادي، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط ​​عمر القوقازيين الذي يتحول إلى اللون الرمادي هو منتصف الثلاثينيات، والآسيويون في أواخر الثلاثينيات، والأمريكيون الأفارقة منتصف الأربعينيات.ولكن كان هناك تغيير جذري في هذه الأرقام مع تزايد عدد الشباب في العشرينات من العمر والأصغر سنا الذين يبلغون عن الشعر الرمادي، وهذا الشيب المبكر للشعر مرتبط بعدة عوامل، وهي:1- مرض الغدة الدرقيةيمكن أن تؤثر الغدة الدرقية غير النشطة أو المفرطة النشاط على إنتاج الميلانين في الشعر مما قد يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر، نظام غذائي معيب بسبب الإجهاد نقص التغذية الاستخدام المفرط لمجففات الشعر الكهربائية ومكواة الشعر إذا كنت لا تزال في العشرينات من العمر أو أقل ولاحظت وجود خصلة رمادية بالفعل.2- الوراثةيلعب علم الوراثة دور كبير في نمو الشعر الأبيض مبكرا، فإذا لاحظت وجود شعر أبيض في مرحلة الشباب، فمن المحتمل أن يكون شعر والديك أو أجدادك شيبًا أو أبيض أيضًا في سن مبكرة، وهذا العامل ليس له علاج طبي أو طبيعي.3- أمراض المناعة الذاتيةيمكن أن يتسبب مرض المناعة الذاتية أيضًا في ظهور الشعر الأبيض المبكر، ويحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلاياه، في حالة مرض الثعلبة والبهاق، يمكن للجهاز المناعي أن يهاجم الشعر ويسبب فقدان الصباغ.4- التدخينمن المعروف أن تدخين السجائر يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، ومع ذلك يمكن أن تتجاوز التأثيرات طويلة المدى القلب والرئتين وتؤثر على الشعر، حيث يتسبب التدخين في تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب السموم الموجودة في السجائر في إتلاف أجزاء من الجسم بما في ذلك بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر.أعشاب لعلاج الشعر الأبيض المبكرأفضل علاج فعال للشعر المبكر هو الأعشاب الطبيعية وتطبيقها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، تعرف عليها خلال النقاط التالية.1- أوراق الكارييجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي أو يمكنك غليها مع زيت جوز الهند وتطبيقها على فروة رأسك بمجرد أن تبرد.2- عشب عنب الثعلب الهنديالعنب الهندي فعال في علاج الشيب المبكر للشعر، وهي عبارة عن توت مجفف، وعليك بخلطها بزيت جوز الهند حتى تصبح مسحوقة ثم ضعيها على شعرك.3- عشب الجينسنغ الهندييمكنك وضع عشب الجينسنغ الهندي على فروة رأسك لتجنب شيب الشعر المبكر، لأنه يساعد على إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر.الشاي لعلاج الشعر الأبيضيمكن أن يكون الشاي الأسود علاجًا رائعًا للشعر الأبيض.طريقة الاستخدام :عمل كوبًا من الشاي الأسود وأضف ملعقة كبيرة من الملح إلى هذا الخليط.الآن دلكي الشاي الفاتر على رأسك، وتأكدي من أن جذور شعرك تتغذى بشكل جيد.اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل.غسل شعرك جيدًا بشامبو جيد الجودة.المريمية وعلاج الشعر الأبيضجرب أوراق المريمية المجففة لمحاربة الشعر الأبيض المبكر الذي ظهر في العشرينيات أو الثلاثينات من العمر.طريقة الاستخدام :اسلقي بعض الماء وأضيفي 4 أوراق مسحوقة من المريمية المجففة.دع المزيج يقف لمدة ساعتين ثم يصفى مرة أخرى.أضيفي بضع قطرات من الجلسرين إلى الخليط، والذي سوف يمد شعرك بفيتامين هـ المغذي.امزجي جيدًا ودلكي فروة رأسك للحصول على شعر أسود طبيعي.أفضل علاج للشعر الأبيض المبكريعتبر الزنجبيل واحد من أهم الأعشاب التي تستخدم في عالم الطب البديل، سواء في علاج الأمراض، أو المشاكل التجميلية التي لها علاقة بالبشرة والشعر، ويمكنك استخدام الزنجبيل لعلاج الشعرالأبيض المبكر، وذلك من خلال تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور الممزوج بملعقة كبيرة من العسل يوميا.فيتامين هـ لعلاج الشعر الأبيضالشعر الرمادي هو نتيجة ثانوية لتلف أنسجة الشعر، ومضادات الأكسدة القوية الموجودة في فيتامين هـ تمنع تفكك الأنسجة وتقلل من فرص ظهور الشيب المبكر، ويمكن أن يعمل العمل الروتيني البسيط المتمثل في تزييت الشعر ولترطيب الشعر العميق والحفاظ على أنسجة الشعر قوية.كما يعتبر فيتامين هـ مطلبًا أساسيًا لصحة الجسم بشكل عام، فيجب تضمينه في النظام اليومي ، وإذا كنت تتناول فيتامين هـ، فمن المستحسن الحد من الجرعة إلى 15 مجم يوميًا.