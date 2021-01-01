مصر تفرض إجراء جديدا على السياح القادمين من روسيا



السياح القادمين من روسيا السياح القادمين من روسيا

قالت شركة سياحة روسية إن مصر عدلت إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها في ظل انتشار المتحور أوميكرون في العالم.



ووفقا لشركة "إينتوريست" فإنه سيتوجب على السياح من روسيا تنفيذ اختبار لـCOVID-19 عند وصولهم إلى مصر، وأشارت إلى أن الإجراء الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 22 يناير الجاري.



وتطبق على السياح الروس الآن شروط مختلفة، حيث يمكنهم دخول مصر عبر تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو إبراز شهادة لقاح "سبوتنيك V"، لكن انطلاقا من يوم السبت القادم (22 يناير الجاري) سيتوجب تنفيذ اختبار COVID-19 لدى الوصول إلى مصر.

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وأوضحت شركة "إينتوريست"، إنها تلقت مساء الثلاثاء إخطارا حول الشرط الجديد من شركة الطيران "أزور إير"، التي بدورها تلقت تعميما بهذا الشأن من وزارة السياحة المصرية.وأشارت شركة السياحة الروسية إلى أن الأشخاص الذين ستثبت إصابتهم بكورونا بعد إجراء الفحص في مصر سيخضعون للحجر لمدة 5 أيام.