الحزم السعودي ينافس التعاون على صفقة مصطفى فتحى

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دخل نادي الحزم السعودي فى منافسة قوية مع مواطنه التعاون للفوز بخدمات مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.



وكشفت مصادر قوية داخل نادى الزمالك عن طلب مسئولى الحزم معرفة شروط مسئولى القلعة البيضاء للتفريط فى خدمات مصطفى فتحى جناح الفريق.



وكان نادي التعاون السعودي قد ألمح للتراجع عن إتمام الصفقة بدعوى إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس النادى عن المخاطبات الرسمية التى تمت بين الناديين والتى تتيح للنادى السعودى الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل سداد مليون دولار للقلعة البيضاء دفعة واحدة.

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ويتمسك مسئولو الزمالك بالحصول على قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون السعودى " كاش"على دفعة واحدة وليست دفعتين كما يرغب مسئولو التعاون الا أن هذا الأمر قد يعرقل اتمام الصفقة.وينتهي تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع الى القلعة البيضاء إلا أن اللاعب فضل الرحيل عن طريق القنوات الشرعية وحصول الزمالك على عائد مادى نظير بيعه .وحصل مسئولو الزمالك على توقيع مصطفى فتحى بعدم اللعب داخل مصر إلا لنادى الزمالك لتحصين النادى من شائعات انتقاله مرة أخرى بعد رحلة السعودية إلى الغريم التقليدى الأهلى المصري .وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي وطلب الموافقة على العرض المقدم للقلعة البيضاء لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.وكشف منصور عن أن مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته ٢٥٠ ألف دولار إلا أنه رفض ذلك موضحا أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار وهو ما استجاب له نادي التعاون.كما شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بندا يمنع انتقاله داخل مصر لأي ناد آخر غير الأبيض.وكلف المستشار مرتضى منصور، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحى للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.أكد مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المنتقل حديثاً أنه سيعود للقلعة البيضاء، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.وأضاف فتحي خلال الجلسة التي جمعته بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة : الزمالك بيتي وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى.وعقب فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، ومعلقا: الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك .كان الزمالك قد وافق على انتقال مصطفى فتحى إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.