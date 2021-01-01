آداب القاهرة : مسابقة اولمبية فى مجال الإنترنت.. تفاصيل

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صورة الخبر: آداب القاهرة
آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الاولمبية التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدولة مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.



تستهدف هذه المسابقة الوصول الي اكبر عدد من الباحثين الجدد و الطلاب فى مجال إنترنت الأشياء وتوفير التعليم الملائم لهم ، مما يتيح الوصول الى فرص العمل تليق بجديتهم وتحصيلهم فضلًا عن إلقاء الضوء على الصروح التعليمية التى ينتسبون اليها .

سيتم تقييم الافكار المطروحة من لجنة رفيعة المستوى وتوزيع جوائز مالية قيمة لكل من الطلاب الفائزين وأساتذتهم الذين تبنوا الأفكار فى مجال انترنت الأشياء.

لابد ان يكون المتقدم طالب جامعي او خريج وسيتم تقييم المشروعات تقييم دولى .

سيتم إقامة حفل توزيع الجوائز و شهادات التقدير على الفائزين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع انتهاء الدائرة المستديرة يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠٢٢ .

المصدر: elbalad

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