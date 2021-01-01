رئيس جامعة بني سويف: إنطلاق امتحانات التعلم المدمج فبراير المقبل

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن 1840 طالب وطالبة تقدموا لأداء امتحانات مركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة والتي تبدأ في السادس من فبراير القادم، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز التعلم المدمج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير المقدم للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول ببرامج المركز المختلفة حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعلم المدمج 1116 طالب، و تقدم لامتحانات برنامج التجارة 112 طالب، و 522 لبرنامج رياض الأطفال، و 79 طالب لبرنامج الحقوق، وسبعة طلاب لبرنامج الخدمة الاجتماعية، وثلاثة طلاب لبرنامج الإعلام، وطالب واحد لبرنامج الترجمة مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، كما تم مناقشة التقرير المقدم لتجديد الحصول علي شهادة الأيزو والتى حصل عليها المركز لثلاث سنوات متتالية، وتم تكليف مركز الجودة والإدارة المالية بالجامعة للبدء في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتجديد الحصول علي شهادة الأيزو.

وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

المصدر: elbalad

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