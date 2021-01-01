إحالة مدرس للتحقيق منع تلميذا من دخول دورة المياه أثناء الامتحان

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كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أنه تمت إحالة مدرس للتحقيق بسبب منعه تلميذا في الصف الرابع الابتدائي من دخول الحمام أثناء الامتحان.



وأدى فعل المدرس إلى تبول التلميذ في اللجنة الامتحانية، بمدرسة فاطمة الزهراء.



ونوه المصدر إلى ان مديرية التربية والتعليم ترفض مثل هذا السلوك من المعلمين ، وسيتم التواصل مع والد الطفل لمعرفة المزيد عن تفاصيل الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.