حتى 15 فبراير .. تفاصيل التقديم للدراسة في بروناى دار السلام

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفاره بروناى دار السلام عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام للعام الدراسى 2022-2023 وذلك لمرحلة الدراسات العليا لدراسات الماجستير ولمرحلة الدراسة الجامعية وكذلك لبرامج الدبلومات فى كل من جامعة بروناى دار السلامUBD والجامعة الاسلامية للسلطان شريف علىUNISSA والجامعة التكنولوجية البروناوية UTB وجامعة Politeknok Brunei-PB.
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واوضحت أن آخر موعد للتقدم: 15 فبراير 2022 ، علمًا بأن نماذج التقدم لتلك المنح يمكن الحصول عليها من على موقع وزارة الخارجية البروناوية على الرابط التالى :
http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdgs/bdgs2022.aspx
واشارت إلى أنه مع ارسال الطلبات إلى البريد الإلكترونى الخاص بوزارة الخارجية البروناوية بحيث لايتجاوز حجم البريد الإلكترونى والمرفقات 10 ميجا بصيغة PDF على البريد الالكترونى التالى:
applyBDGS2022@mfa.gov.bn
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