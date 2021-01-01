اختلاف بين الزمالك والتعاون حول طريقة إتمام صفقة مصطفى فتحي



مصطفى فتحي مصطفى فتحي

رغم إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك عن إتمام صفقة انتقال جناح فريقه مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي، طرأت في الساعات الأخيرة تطورات واختلاف بين الناديين حول طريقة إتمام الصفقة.



وعلم FilGoal.com أن الزمالك يريد الحصول على مليون دولار، قيمة انتقال فتحي، على دفعة واحدة، بينما يريد نادي التعاون تسديد القيمة على قسطين.



وتستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الساعات المقبلة للحصول إلى حل يرضي الطرفين.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك متمسكة بالحصول على قيمة الصفقة على دفعة واحدة، في ظل وجود التزامات مالية كبيرة على الإدارة خاصة في ملف كرة القدم.وتسعى إدارة الزمالك لزيادة المدخلات والسيولة المالية في الفترة الحالية لحل عدد من المشاكل المتراكمة، مثل مشكلة مستحقات أشرف بنشرقي التي تم حلها في الساعات الماضية.وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية في وقت سابق الموافقة على انتقال مصطفى فتحي (27 عاما) مقابل مليون دولار.وأوضح مرتضى أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون سيكون لمدة 3 مواسم، والعقد الحالي للاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.ولعب مصطفى للتعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة من الزمالك، وشارك مع الفريث السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.وانتقل مصطفى من نبروه إلى الزمالك في 2013 ولعب لسموحة في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك.وتوج مصطفى بستة ألقاب مع الزمالك، ومثل منتخب مصر في 17 مباراة.