

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا ؟ ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا ؟





يعتبر البيض صحيًا بشكل كبير للأطفال والكبار، وجزءًا هامًا من نظام غذائي صحي، وتناوله يوميا يوفر لك 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمغذيات.



ولكن في الوقت الحاضر، يتخلص البعض وخاصة الأطفال والرياضيين من صفار البيض، ويفضلون تناول بياض البيض فقط، ووصفه بأنه غير صحي ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

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وكشفت الدراسة، أن إذا تخلصت من صفار البيض، فستحرم جسمك من العديد من العناصر الغذائية وستحصل فقط على نصف فوائد البيض.فوائد صفار البيضووفقا لموقع timesofindia الهندي، يحتوي صفار البيض على جميع العناصر الغذائية، ويحتوي الجزء الأبيض من البيضة على قدر ضئيل من العناصر الغذائية مقارنة بالصفار، وتحتوي البيضة الكاملة بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وستة فيتامينات ب مختلفة.ولكن صفار البيض يحتوي على المعادن والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك، وعناصر غذائية أكثر بكثير من البياض ويعني فقدانها أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الداخلية.يتخلص معظم الناس من صفار البيض لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون والصوديوم، ولكن إذا كنت تستهلك البيض بكميات محدودة، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس الرياضة بانتظام، فلا داعي للقلق بشأن الإصابة بالكوليسترول والدهون.وأشار التقرير، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو بناء العضلات، فأنت تحتاج إلى كل من الكوليسترول والدهون لعدة أغراض، الكوليسترول ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة وبناء العضلات، كما أنه يساعد على بناء فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ويساعد فيتامين د في بناء قوة العظام.ونصح خبراء التغذية، أن عند تناول البيض على وجبة الفطور، من الأفضل دائمًا تناول بيضة كاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية، سيؤدي التخلص من صفار البيض وتناول المزيد من بياض البيض إلى حرمانك من العديد من العناصر الغذائية.وتابع خبراء التغذية أن على سبيل المثال بدلًا من تناول 4 بياض بيض، تناول بيضتين كاملتين، للحصول على المزيد من العناصر الغذائية من 2 بيضة كاملة مقارنة بـ 4 بياض بيض فقط.