جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية



المشروبات الغازية المشروبات الغازية

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، من شرب المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن تناول 2 زجاجة يوميا تسبب أزمات بالقلب، وقد تودي بحياة الشخص، وزجاجة واحدة يوميا تسبب مشكلات بالجهاز الهضمي، قد تنتهي أيضا بالوفاة.



وأوضح عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء ذلك في دراسة حديثة نشرتها مجلة الطب الباطني الأمريكية چاما 451 ألفا و743 شخصا من 10 أقطار أوروبية تمت متابعتهم لمدة 8 سنوات، أثبتت أن الصودا أو المشروبات الغازية سواء السكرية أو الدايت تزيد احتمالات الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من احتمالات الوفاة من أمراض المعدة والبنكرياس والقناة الهضمية.



أضرار المشروبات الغازية

1- زيادة الوزن.

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2- تلف في الكبد.3- اضطراب في القولون.4- تآكل مينا الأسنان.5- ضربات سريعة في القلب.6- أمراض المعدة.