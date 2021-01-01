جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية

آخر الأخبارالصحة والجمال › جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية

صورة الخبر: المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، من شرب المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن تناول 2 زجاجة يوميا تسبب أزمات بالقلب، وقد تودي بحياة الشخص، وزجاجة واحدة يوميا تسبب مشكلات بالجهاز الهضمي، قد تنتهي أيضا بالوفاة.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء ذلك في دراسة حديثة نشرتها مجلة الطب الباطني الأمريكية چاما 451 ألفا و743 شخصا من 10 أقطار أوروبية تمت متابعتهم لمدة 8 سنوات، أثبتت أن الصودا أو المشروبات الغازية سواء السكرية أو الدايت تزيد احتمالات الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من احتمالات الوفاة من أمراض المعدة والبنكرياس والقناة الهضمية.

أضرار المشروبات الغازية
1- زيادة الوزن.

2- تلف في الكبد.

3- اضطراب في القولون.

4- تآكل مينا الأسنان.

5- ضربات سريعة في القلب.
6- أمراض المعدة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58606

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager