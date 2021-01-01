زيت خافض للدهون ومستويات السكر في الدم بنسبة 30٪.. تعرف عليه



زيت نخالة الأرز زيت نخالة الأرز

تتزايد حالات الإصابة بالسكري منذ عقود ، على الرغم من الجهود الحثيثة للسيطرة على المرض. تنبع المخاطر الرئيسية للحالة من ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء. لحسن الحظ ، قد يساعد زيت واحد عن طريق خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ في أسابيع.



يرتبط مرض السكري ارتباطًا وثيقًا بالسمنة ، والتي يُعتقد أنها إحدى القوى الدافعة وراء تزايد معدلات الإصابة بالمرض. تشمل الأعراض عمومًا العطش الشديد وفقدان الوزن غير المبرر والجوع الشديد. لحسن الحظ ، يمكن أن يعمل النظام الغذائي كإجراء مضاد فعال ضد مرض السكري. يعتقد الباحثون أن التركيز على أطعمة معينة في النظام الغذائي يمكن أن يقدم نتائج واعدة. لقد ثبت أن نخالة الأرز ، على سبيل المثال ، تخفض مستويات السكر في الدم بنسبة مذهلة تصل إلى 30 في المائة في أسابيع، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.





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تتنوع المضاعفات الصحية المصاحبة لمرض السكري وخطورتها ، وتؤدي الحالات القصوى إلى بتر الأطراف ونوبات قلبية.تعتبر مقاومة الأنسولين أمرًا أساسيًا لإدارة سكر الدم لأنها تخفض مستويات الجلوكوز عن طريق نقله إلى الخلايا ، حيث يتم تحويله إلى طاقة.يتوقف الأشخاص الذين تُصاب أجسامهم بمقاومة الأنسولين عن الاستجابة للهرمون ، وهي سمة رئيسية لمرض السكري.لحسن الحظ ، تشير مجموعة من الأبحاث إلى أن منتجات نخالة الأرز قد تدعم مستويات السكر في الدم الصحية عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين.اعتبر نخالة الأرز من أصح الزيوت للقلب ، ولكنها أصبحت أيضًا من إدمان الكحول والسمنة في السنوات الأخيرة.وجد الباحثون أن المكملات مع المنتجات المشتقة من نخالة الأرز المستقرة أحدثت تغييرات كبيرة في مستويات السكر في الدم لمرضى السكر من النوع الأول والنوع الثاني.ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية ، أن المنتجات المشتقة من زيت نخالة الأرز يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 30 في المائة.وجد الدكتور عساف قريشي ، الباحث الرئيسي في الدراسة ، وفريقه أن تناول 20 جرامًا من RiSoluble أو RiceMucil يوميًا لمدة 60 يومًا ، خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 30 بالمائة لمرضى السكري من النوع الأول و 20 بالمائة لمرضى السكر من النوع الثاني.أشار الدكتور قريشي إلى أن هذه نتيجة مهمة بالنظر إلى قصر مدة الدراسة."واحد من كل أربعة مرضى السكري في الدراسة التي شملت 57 موضوعًا خفض جرعته اليومية من الدواء بنسبة 30 في المائة إلى 60 في المائة ، فقط عن طريق إضافة مشتقات دماغ الأرز الثابتة ، RiSolubles و RiceMucil ، إلى نظامهم الغذائي اليومي."بينما لم يكن جميع الأشخاص قادرين على تقليل أدوية فرط سكر الدم ، فإن جميع الأشخاص كانوا قادرين على الحفاظ على مستوى منخفض من الجلوكوز في الدم في هذه الأنظمة مقارنة بمجموعات الدواء الوهمي الخاصة بهم."لم نجد انخفاضًا في مستويات الجلوكوز في الدم فحسب ، بل وجدنا أيضًا تأثيرات مهمة في خفض مستويات الدهون الثلاثية والبروتين الشحمي ب لدى مرضى السكري هؤلاء، "تتميز نخالة الأرز بمجموعة من الخصائص المفيدة لمرضى السكر.يُعتقد أن نخالة الأرز المستخلصة من الطبقة الخارجية للأرز ، والمعروفة باسم طبقة النخالة ، تعمل على خفض نسبة الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي وزيادة مستويات الأنسولين.في الواقع ، أثبتت دراسة الدكتور قريشي أن مستويات الأنسولين في الدم زادت بنسبة أربعة في المائة استجابةً للذوبان في الماء في نخالة الأرز.تعكس الأبحاث الإضافية المنشورة في المجلة الأمريكية للطب هذه النتائج ، مشيرة إلى أن المشتق الزيتي من نخالة الأرز قدم نتائج واعدة عند دمجه مع زيت السمسم.لاحظ الباحثون أن "مزيجًا من 20 في المائة من زيت السمسم غير المكرر المعصور على البارد و 80 في المائة من زيت نخالة الأرز المكرر فيزيائيًا كزيت للطبخ ، يخفض من ارتفاع السكر في الدم ويحسن مستوى الدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني."تشمل الطرق الأخرى للتحكم في نسبة السكر في الدم الترطيب الكافي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من المهم أيضًا تجنب الكربوهيدرات البسيطة ، لأن الجسم يقسمها إلى سكر ، ليستخدمها الجسم كطاقة.أخيرًا ، يجب أن يشتمل النظام الغذائي في الغالب على الأطعمة التي تنخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم ، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.