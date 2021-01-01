مضاعفات خطيرة.. طبيب يطلق تحذيرا لمستخدمي العدسات اللاصقة

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صورة الخبر: العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة


حذر الدكتور إيغور أزنوريان، طبيب وجراح العيون، من خطورة ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد لأنها تؤدي إلى إتلاف العينين وتفاقم نزلة البرد.

وفقا لما أوردته وكالة «سبوتنيك» قال “أزنوريان ” أن مضاعفات العين تبدأ في الظهور فى 1-1.5% من الحالات بعد الإصابة بعدوى فيروسية بسبب العدسات اللاصقة، وأضاف أنه إذا تأثرت القرنية على سبيل المثال، فقد تصبح الرؤية غير واضحة.

وأوضح "الطبيب" أنه عند ظهور العلامات الأولى للعدوى الفيروسية، مثل سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق يجب التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة.

وقال “ الطبيب” يبقى الكثيرون في العدسات اللاصقة، وخاصة أولئك الذين لا يمكثون في المنزل أثناء المرض لذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه مع العدسات اللاصقة، تكون المضاعفات في العين أكثر صعوبة بعدة مرات من حيث الحجم.

المصدر: سبوتنيك

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