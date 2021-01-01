للحفاظ على صحتهم .. 5 أطعمة يجب أن يتناولها الأطفال يوميا



أطعمة يجب أن يتناولها الأطفال يوميا أطعمة يجب أن يتناولها الأطفال يوميا

تلعب التغذية دور كبير فى نمو الأطفال بشكل صحيح وحمايتهم من الإصابة بأخطر الأمراض من خلا لتقوية المناعة وأجهزة وعضلات الجسم.



يحتاج الأطفال لتناول بعض العناصر الغذائية نسب أكبر من البالغين لضمان نموهم بشكل صحي ، لذا نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة اليومية التى يجب إعطائها للأطفال بشكل مستمر وذلك وفقا لما جاء في موقع "eatingwell".



البروتين الخالي من الدهون

قد يعجبك أيضا...

يضمن تناول البروتين بشكل يومي وكميات كافية نمو عقل وجسم الأطفال بشكل صحيح فيجب أن يتناولوه في الغداء والعشاء ولكنه غالبًا ما يكون مفقودًا في الوجبات الخفيفة ووجبة الإفطار، ضع في اعتبارك تقديم الزبادي اليوناني أو البيض في وجبة الإفطار أما المكسرات وزبدة المكسرات والحمص أو غيرها من البقول مع الوجبات الخفيفة للحفاظ للإمداد البروتين طوال اليوم.تعد اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك مصادر رائعة للبروتين، كما أن المصادر النباتية مثل الفاصوليا والبازلاء توفر الألياف.فيتامين د والكالسيوميحتاج الأطفال إلى فيتامين د والكالسيوم لدعم نمو العظام بشكل صحي، لذلك من المهم إيجاد طرق لدمج فيتامين د في وجباتنا الغذائية وتشمل الحليب المدعم والحليب غير المدعم بالألبان مثل حليب الصويا أو اللوز وبعض الأسماك الزيتية مثل السلمون والحليب ومنتجات الألبان والخضروات .الدهون الصحيةتقوم الدهون الصحية بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط والنمو وللحفاظ على الشكل والوظيفة الخلوية المناسبة، تشمل المصادر الجيدة للدهون الصحية غير المشبعة الأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والرنجة وزيت الزيتون مما يجعل الاطفال نشطاء لايعانون من الإرهاق والتعب.الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة غنية بالكربوهيدرات الصحية والألياف وفيتامينات ب والزنك والمغنيسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى، وتشمل المصادر الجيدة للحبوب الكاملة الشوفان الملفوف ، والخبز والمكرونة من القمح الكامل، والكينوا ، والأرز البني وتناولها مع البقول يجعلها مصدر بروتين كامل.الفاكهة والخضرواتالفاكهة والخضروات مصادر رائعة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات والألياف ويمكن تقديمها بطرق متنوعة وشكل جذاب لتشجع الأطفال على تناولها.