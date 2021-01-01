فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

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لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن

اثارت أزمة شدوى الحضري ابنة الكابتن عصام الحضري موجة كبيرة من الجدل وذلك بعد ان تم تداول اخبار عن وقوع مشاجرة بينها وبين فرد امن في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد .

أعربت أسرة الكابتن عصام الحضري، عن إستيائها الشديد، من الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية، بشأن إصابة شدوى عصام الحضري، في مشاجرة، مع موظف أمن بكومباوند بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح أشرف عبدالعزيز، محامي الكابتن عصام الحضري وأسرته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة شدوى عصام الحضري، بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكومباوند بمدينة الشيخ زايد، عار تماماً من الصحة، والحقيقة أنها لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة صدفة في صيدلية، بموقع الحادثة، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انهاء ازمة شدوى الحضري من خلال الفيديو جراف التالي.

المصدر: elbalad

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