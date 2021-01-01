464.7ألف حالة.. فرنسا تسجل أعلي معدل إصابات بـ كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 464769 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق منذ بداية الجائحة.
وحسب "رويترز" انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بشكل طفيف في نفس الفترة إلى حوالي 3900 شخص.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس إن عدد المصابين بـ فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية، ارتفع بمقدار 888 إلى 25775، وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر 2020.
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