464.7ألف حالة.. فرنسا تسجل أعلي معدل إصابات بـ كورونا منذ بدء الجائحة



فرنسا تسجل أعلي معدل إصابات بـ كورونا فرنسا تسجل أعلي معدل إصابات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 464769 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق منذ بداية الجائحة.



وحسب "رويترز" انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بشكل طفيف في نفس الفترة إلى حوالي 3900 شخص.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس إن عدد المصابين بـ فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية، ارتفع بمقدار 888 إلى 25775، وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر 2020.

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وحسب “رويترز” فإن آخر مرة تجاوز فيها عدد مرضى فيروس كورونا 25000 كان في 17 ديسمبر 2020.وأظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم أن عدد الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة ارتفع بنسبة 61٪ إلى 3913، بعد أن ظل ثابتًا لمدة أربعة أيام.