لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لـ لحظة اعتقال الممثلة الأمريكية الشهيرة «فرح أبراهام» بغد اعتدائها على حارس أمن داخل ملهى ليلي.
ونشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية «فرح أبراهام» مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء حارس ملهى ليلي في لوس أنجلوس عليها، وسحلها على الأرض حتى حضرت الشرطة واعتقلتها.
ووفقًا لشاهد عيان بحسب الدايلي ميل فإن المواجهة بدأت عندما اعتدى عليها شخص أثناء تواجدها برفقة أصدقائها في الملهى الليلي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وعندما همت بالدفاع عن نفسها طلب منها الموظفون مغادرة المكان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!