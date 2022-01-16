لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

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صورة الخبر: لحظة اعتقال ممثلة شهيرة
لحظة اعتقال ممثلة شهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لـ لحظة اعتقال الممثلة الأمريكية الشهيرة «فرح أبراهام» بغد اعتدائها على حارس أمن داخل ملهى ليلي.



ونشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية «فرح أبراهام» مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء حارس ملهى ليلي في لوس أنجلوس عليها، وسحلها على الأرض حتى حضرت الشرطة واعتقلتها.
ووفقًا لشاهد عيان بحسب الدايلي ميل فإن المواجهة بدأت عندما اعتدى عليها شخص أثناء تواجدها برفقة أصدقائها في الملهى الليلي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وعندما همت بالدفاع عن نفسها طلب منها الموظفون مغادرة المكان.



واعتقلت الشرطة «فرح أبراهام» بتهمة ارتكاب جنحة وتم إطلاق سراحها بعد ساعتين، وظهر في عدد من الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وجود إصابات متعددة على جسدها.



ووفقًا للصور ظهرت كدمات على ذراعيها ومرفقيها وجروح أسفل ظهرها وكتفيها ومرفقيها،
ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في مايو، وقالت إنها ستقاضي المطعم وحارس الأمن الذي تسبب في الإصابات.


وأكدت مصادر إنفاذ القانون بأن نجمة برنامج الواقع Teen Mom OG البالغة من العمر 30 عامًا تم احتجازها لصفع حارس أمن في نادي Grandmaster Records في لوس أنجلوس .

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/01/16/316823965105962104/636x382_MP4_316823965105962104.mp4

المصدر: الدايلي ميل

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