تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



دعت وزارة التربية والتعليم ، طلاب الصف الأول الثانوي، لمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية على منصة حصص مصر.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتولى مسئولية تقديم هذا البث المباشر على منصة حصص مصر أيمن طه أحد أبرز المعلمين المتخصصين في مادة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم.



وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يمكن لمن يهمه الأمر متابعة البث المباشر لمراجعة اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوي غدا الأربعاء ١٩ يناير الساعة ٣ عصراً على على منصة حصص مصر

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، يمكنهم أيضا متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية مع محمود زكي يوم الخميس ٢٠ يناير الساعة ٤ عصراً على منصة حصص مصر.على جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون غدا الأربعاء 19 يناير 2022 اجازة لـ طلاب المدارس من امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الاجازة بمناسبة عيد الغطاس مشيرةً إلى أن ذلك يأتي احتراما لـ الاخوة المسيحيين.جدير بالذكر أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 ، امتحان نصف العام في مادة اللغة الانجليزية ، وذلك في رابع ايام امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بـ ساعة ونصف فقط ، مشيرةً إلى أن عدد اسئلة امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي 15 سؤالا فقط.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم وضع امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ، مؤكدةً أن الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى.وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن امتحان اللغة الانجليزية لـ الصف الرابع الابتدائي اليوم يشمل أسئلة من جميع الدروس التي تم تدريسها لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية ديسمبر 2021.يذكر أن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا واوميكرون ، امر عاد من جديد ليشغل الرأي العام ويثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أن انتشرت انباء مجهولة المصدر تشيع خبر تعطيل الدراسة والامتحانات في المدارس بعد زيادة حالات كورونا و اوميكرون بين الطلاب.وفي هذا الاطار نفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا و اوميكرون .وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لا يوجد قرار بـ تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد اجازة منتصف العام .وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن نطبق الاجراءات الاحترازية بكل دقة في جميع المدارس وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قد نفى كل ما يثار بشأن وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات كورونا في المدارس المصرية بشكل يستدعي تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر .وقال وزير التربية والتعليم : لم نتلق أي تقارير رسمية تشير الى ارتفاع حالات كورونا او اوميكرون في المدارس الحكومية او الدولية في مصر ، وبالتالي لم تصدر اي قرارات بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا و اوميكرون.واضاف وزير التربية والتعليم : لا توجد إصابات كورونا مؤثرة على العملية الدراسية او الامتحانية في المدارس ، وتجرى امتحانات نصف العام في جو هادئ وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا.وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية بالتزامن مع بدء انطلاق امتحانات نصف العام اليوم ، للحد من انتشار فيروس كورونا .وقالت وزارة التربية والتعليم : أن اتباع الإجراءات الاحترازية لن يقتصر على اول يوم في امتحانات نصف العام فقط ، ولكن سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس طوال فترة إجراء امتحانات نصف العام ، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.وأضافت وزارة التربية والتعليم : تتمثل أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم إلزام جميع المدارس بتطبيقها طوال فترة امتحانات نصف العام فيما يلي :تعقيم وتطهير لجان امتحانات نصف العاممنع التجمعات حول مقرات اللجانضبط عملية الدخول والخروج من اللجانالحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجانقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجانوشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرص وزارة التربية والتعليم واهتمامها الشديد بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.وقال وزير التربية والتعليم، أنه مادامت وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لم تصدر اي قرارات جديدة تستدعي تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا و اوميكرون ، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بـ الخريطة الزمنية الرسمية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .اجراءات عاجلة للمدارس بسبب اوميكرونوتلقت مدارس محافظة القاهرة أول تعليمات رسمية صريحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس لمواجهة متحور كورونا الجديد " أوميكرون" و " دلتا" .حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، في خطاب رسمي للمدارس ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس.كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإدارات التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد " اوميكرون" حيث وصفته وزارة الصحة بالمتحور المقلقوأوصت مديرية التربية والتعليم بتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الايدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.وتم التشديد أيضا على ضرورة مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي ، مع التنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلابكما اكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس ( استخدام المناديل الورقية)