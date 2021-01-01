"الخارجية" تكشف عن تطورات الحالة الصحية للمصابين المصريين في هجوم أبوظبي

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صورة الخبر: هجوم أبوظبي
هجوم أبوظبي

في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث، حيث قام على الفور السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي بالإطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.

وفي هذا الإطار، قام السفير شريف البديوي بالتواصل مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.

ومن المقرر أن يلتقي السفير المصري بهما غداً .

المصدر: elbalad

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