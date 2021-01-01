منتخب الجزائر ينفي استدعاء "شيخ" لطرد الأرواح الشريرة عن اللاعبين

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صورة الخبر: منتخب الجزائر
منتخب الجزائر



نفى منتخب الجزائر بشكل رسمي استدعاء شيخ إلى الكاميرون لطرد الأرواح عن لاعبي الخضر خلال كأس أمم إفريقيا.

وأصدر منتخب الجزائر بيانا رسميا استنكر خلاله هذا النوع من الشائعات التي تضر بصورة الفريق واللاعبين.

كما أكد الاتحاد الجزائري أنه يحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع من أطلقوا مثل هذه الشائعات.

وشدد الاتحاد الجزائري على أن جميع اللاعبين في منتخب الجزائر وأعضاء الجهاز الفني لديهم من الإيمان ما يلزم لعدم فعل مثل هذه الأشياء، وأن كل العناصر ستدافع عن منتخب بلادهم بالاعتماد على الموهبة وقوة الشخصية.

ويقدم منتخب الجزائر مستوى ضعيف في بطولة أمم إفريقيا حتى الآن، وأصبح مهددا بالخروج من البطولة.

ويحتل منتخب الجزائر حامل لقب البطولة المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد التعادل السلبي مع سيراليون والخسارة من غينيا الاستوائية.
ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة من أجل التأهل لدور الـ16. وأي نتيجة أخرى تطيح به من البطولة.

المصدر: في الجول

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