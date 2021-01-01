تعافي فتوح من الإصابة.. وموعد عودته للمشاركة مع منتخب مصر

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صورة الخبر: أحمد فتوح - منتخب مصر
أحمد فتوح - منتخب مصر


اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر والزمالك من العودة للمشاركة مرة أخرى مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن أحمد فتوح تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نيجيريا.

وتعافى فتوح من الإصابة بنسبة 95% وذلك بعدما خضع لأشعة جديدة، لكنه لن يشارك أمام السودان لأنه لم يخض أي تدريب جماعي مع المنتخب حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعود فتوح للتدريبات الجماعية مع منتخب مصر يوم الخميس المقبل، عقب مباراة السودان.

ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

فتوح تعرض للإصابة خلال مباراة نيجيريا، وغادر بين شوطي اللقاء. وكانت إصابته عبارة عن شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان غدا الأربعاء، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.
منتخب مصر خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، ثم فاز على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها.

المصدر: في الجول

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