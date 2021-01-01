روسيا: الناتو يحشد قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة بالقرب من بيلاروسيا

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الناتو يحشد قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة

وسط تصاعد التوترات مع حلف الناتو، تعهدت موسكو بأنها لن تغض الطرف عن الحشد العسكري المزعوم لحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من بيلاروسيا، حيث يسعى المسؤولون الروس إلى الرد على ضماناتهم الأمنية المقترحة.

في حديثه كجزء من مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، قال سفير روسيا في مينسك، بوريس جريزلوف، "إننا نرى أن حشد قوات الناتو وموارده، في الواقع، لا يتوقف عند حدودنا".

وتابع، مشيرًا إلى أنه خلال أزمة المهاجرين، عندما حاول الآلاف من طالبي اللجوء المحتملين من الدول المضطربة، وخاصة في الشرق الأوسط، العبور من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، تم نقل قوات إضافية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة إلى الحدود البيلاروسية من بولندا.

وحذر جريزلوف من أن مثل هذه الإجراءات من جانب الناتو وشركائه "بالطبع، لا تمر مرور الكرام".

وأضاف أن الدولتين تتبعان نهجًا دقيقًا لحماية الحدود، وأن الدوريات الجوية الروسية البيلاروسية المشتركة يتم تنظيمها بانتظام، باستخدام "قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3، ومقاتلات Su-30SM متعددة المهام، وغيرها".

المصدر: elbalad

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