سامسونج تكشف عن معالج Exynos 2200 مع دعم تقنية تتبع الأشعة بفضل التعاون مع AMD

كشفت شركة سامسونج عن رقاقة المعالجة الجديدة، Exynos 2200 ، التي تستهدف الهواتف الرائدة وتدعم معالج رسومات مبني على معمارية RDNA 2 من شركة AMD لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
تقول الشركة الكورية إنها بفضل هذا التعاون ستتمكن من جلب تقنيات الألعاب المميزة مثل تتبع الأشعة إلى الهواتف الذكية على غرار أحدث أجهزة الألعاب والحواسب المحمولة، وذلك في خطوة هائلة لتحسين تجارب الألعاب وجعلها أكثر واقعية عبر الهواتف بجانب تحسين المؤثرات البصرية بشكل عام.
وقد أطلقت سامسونج اسم Xclipse GPU على معالج الرسومات المطور مع AMD وسيكون مدمج مع رقاقة معالجة Exynos 2200 الجديدة، التي ستقوم بتصنيعها بدقة 4 نانومتر من خلال تقنية EUV الخاصة بها.
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