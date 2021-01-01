

سامسونج تكشف عن معالج Exynos 2200 مع دعم تقنية تتبع الأشعة بفضل التعاون مع AMD سامسونج تكشف عن معالج Exynos 2200 مع دعم تقنية تتبع الأشعة بفضل التعاون مع AMD

كشفت شركة سامسونج عن رقاقة المعالجة الجديدة، Exynos 2200 ، التي تستهدف الهواتف الرائدة وتدعم معالج رسومات مبني على معمارية RDNA 2 من شركة AMD لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.



تقول الشركة الكورية إنها بفضل هذا التعاون ستتمكن من جلب تقنيات الألعاب المميزة مثل تتبع الأشعة إلى الهواتف الذكية على غرار أحدث أجهزة الألعاب والحواسب المحمولة، وذلك في خطوة هائلة لتحسين تجارب الألعاب وجعلها أكثر واقعية عبر الهواتف بجانب تحسين المؤثرات البصرية بشكل عام.



وقد أطلقت سامسونج اسم Xclipse GPU على معالج الرسومات المطور مع AMD وسيكون مدمج مع رقاقة معالجة Exynos 2200 الجديدة، التي ستقوم بتصنيعها بدقة 4 نانومتر من خلال تقنية EUV الخاصة بها.

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ستحمل رقاقة معالجة سامسونج نواة Cortex-X2 عالية الأداء، و3 نوى Cortex-A710 كبيرة الحجم لتحسين الأداء والكفاءة وتقديم التوازن للهاتف، بجانب 4 نوى Cortex-A510 صغيرة الحجم توفر كفاءة في استهلاك الطاقة.يجلب معالج Exynos 2200 نظامًا خاصًا على الرقاقة لتحسين العمليات من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تعزيز أداء الهاتف والاستفادة من قدراته بأفضل طريقة.وسيوفر المعالج دعم العديد من التقنيات المختلفة لا سيما على مستوى الجيل الخامس والكاميرا، حيث سيكون قادرًا على دعم مستشعرات بدقة تصل 200 ميجابكسل على الهواتف التي سيعمل معها.يتوقع أن تظهر رقاقة المعالجة لأول مرة مع سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 المنتظر وصولها في الثامن الشهر المقبل حسب آخر التقارير.