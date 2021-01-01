

أسباب توقف البرامج فجأة على الكمبيوتر وأفضل طرق لحلها أسباب توقف البرامج فجأة على الكمبيوتر وأفضل طرق لحلها

يتعرض المستخدمون لعدد كبير من المشكلات أثناء استخدام الكمبيوتر، ولكن مشكلة توقف البرامج فجأة هى واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق المستخدمين على الإطلاق خاصة عندما يكون سببها غير معروفا للمستخدم.



وبحسب موقع Computer Hope فإنه قد يكون من الصعب استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند التعرض لمشكلة توقف البرامج فجأة على الكمبيوتر، حيث أن أسباب المكلة متعددة ومتشعبة، ولكن هناك بعض المؤشرات أو العلامات التى قد تعطيك نبذة عن المشكلة لتستطيع وضع حل لها.



أسباب إغلاق البرامج فجأة علي الكومبيوتر

أخطاء البرمجة

يمكن أن تتسبب قائمة طويلة من أخطاء البرمجة في توقف البرنامج بشكل غير طبيعي، ويجب التأكد من أن البرنامج الذي يواجه الأخطاء تم تصحيحه من خلال تثبيت آخر التحديثات ، وبالنسبة لبرنامج أو لعبة تم إصدارها مؤخرًا ، فإنه قد يستغرق تصحيح جميع الأخطاء بعض الوقت.

قد يعجبك أيضا...

المشكلات المتعلقة ببرنامج تشغيل الأجهزةوتظهرخاصة في حالة ألعاب الكمبيوتر ، حيث تتسبب مشاكل برنامج التشغيل في الكثير من المشكلات مع البرامج التي تقوم بتشغيلها على الكمبيوتر، حيث يجب التأكد من أن لديك أحدث برامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، خاصة في حالة بطاقة الفيديو الخاصة بك ، والتي يتم تحديثها غالبًا كل شهر أو شهرين.تحميل البرنامج بشكل خاطئفي بعض الحالات ، إذا واجه البرنامج أخطاء أثناء التثبيت ، فقد يتسبب ذلك في عدم تشغيل البرنامج بشكل صحيح، لذلك يجب إعادة تثبيت البرنامج مرة أخرى بشكل صحيح.جهازك الخاص به مشكلةوإذا تمت محاولة جميع الاقتراحات وأخبرك مهندس البرمجيات بأنه لا توجد مشكلات معروفة ، فقد يكون لديك أجهزة تالفة في الكمبيوتر الخاص بك.الموافقة على أى شئ دون قراءةمن الشائع أن يعمل الناس بسرعة ولكن عدم التحلي بالصبر لقراءة ما توافق عليه ينطوي على مخاطرة كبيرة، قد يكون أحد البرامج التي لم تكن تنوي تثبيتها على جهازك أو توافق على شئ سيضر بك وبجهازك.تحميل وتثبيت البرامج غير الموثوق فيهاغالبًا ما يقوم المستخدمون عبر الإنترنت بتحميل برامج مجانية ويمكن أن يؤدى القيام بذلك لجميع أنواع المشاكل حيث يجب تجنب النقر فوق الإعلانات المشبوهة التي تظهر في صفحة التحميل ولايجب الموافقة أبدًا أو تثبيت أي شيء لست متأكدًا منه.حل مشكلة إغلاق البرامج فجأة علي الكومبيوترتحقق من متطلبات النظامتأكد من أن الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل البرنامج يتجاوز متطلبات النظام، وإذا كان البرنامج يتطلب 512 ميجابايت من الذاكرة وكان نظامك يحتوي على 512 ميجابايت فقط أو أقل فإن البرنامج سيتوقف، ويمكن معالجة المشكلة من خلال إضافة رامات أو ذاكرة تخزين إضافية.اطلب المساعدة من مهندس برمجياتويمكن طلب المساعدة من خلال الاتصال بمهندس برمجيات لمعرفة ما إذا كان على دراية بأي مشكلات أو حالات عدم توافق معروفة قد تواجهها ، واسأله عما إذا كانت هناك أي حلول معروفة متاحة.أفضل الطرق وأسهلها لمعالجة مشكلة إغلاق البرامج فجأة علي الكومبيوترإعادة تشغيل الكمبيوترفي بعض الأحيان ، يكون كل ما عليك فعله هو إعادة تشغيل الكمبيوتر، حيث إذا تم تثبيت شيء ما مؤخرًا أو كان هناك مواطن خلل أخرى في البرنامج أو البرامج الأخرى قيد التشغيل ، فإن إعادة تشغيل الكمبيوتر تعمل على إصلاح هذه المشكلات.أغلق برامج الخلفيةأغلق جميع البرامج التي تعمل في الخلفية ، مثل برامج المراسلة الفورية ومشغلات الوسائط ونوافذ المتصفح وغيرها حيث قد يكون من المحتمل أن أحد هذه البرامج التي تعمل في الخلفية هي سبب المشكلة.تحقق من المشكلات المتعلقة بدرجة حرارة الكمبيوتروإذا كانت وحدة المعالجة المركزية أو وحدة معالجة الرسومات أو محرك الأقراص الثابتة لديك تزداد سخونة ، فقد يتسبب ذلك في عدد من المشكلات، ويجب التأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يصل لدرجة حرارة عالية عن طريق تثبيت أداة مساعدة لمراقبة حرارة النظام.