تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro

كشفت تسريبات مصورة تصميم وقدرات كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro الذى تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيقدم الهاتف قرة عالية في التصوير مع عدد من التقنيات التى تصدر لأول مرة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X5 Pro سيحصل على كاميرا من تصنيع شركة Hasselblad السويدية الرائدة في مجال التصوير التى تقوم بتصنيع كاميرا هواتف وان بلس المتميزة التى قامت بتصنيع الكاميرا الخاصة بهاتف وان بلس برو الرائد والذى تم إصدراه منذ أيام.
ومن المتوقع أن تشهد كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro تحسين ملحوظ خاص بمعالجة الصور للكاميرا بشكل دقيق، وستكون عبارة كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مخصصة للعزل وكاميرا فائقة الاتساع ، إلى جانب كاميرا أمامية داخل ثقب بالشاشة.
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