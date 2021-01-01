

تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro

كشفت تسريبات مصورة تصميم وقدرات كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro الذى تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيقدم الهاتف قرة عالية في التصوير مع عدد من التقنيات التى تصدر لأول مرة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X5 Pro سيحصل على كاميرا من تصنيع شركة Hasselblad السويدية الرائدة في مجال التصوير التى تقوم بتصنيع كاميرا هواتف وان بلس المتميزة التى قامت بتصنيع الكاميرا الخاصة بهاتف وان بلس برو الرائد والذى تم إصدراه منذ أيام.



ومن المتوقع أن تشهد كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro تحسين ملحوظ خاص بمعالجة الصور للكاميرا بشكل دقيق، وستكون عبارة كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مخصصة للعزل وكاميرا فائقة الاتساع ، إلى جانب كاميرا أمامية داخل ثقب بالشاشة.

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وسيعمل هاتف Oppo Find X5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحتى 521 من سعة التخزين الداخلى.وسيأتى هاتف Oppo Find X5 Pro بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.