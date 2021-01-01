أوبو تعلن رسميا عن هاتفها المميز OPPO Reno6 Lite .. السعر والمواصفات

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن إطلاق هاتف OPPO Reno6 Lite من الفئة المتوسطة مع عدد من الإمكانات المتميزة أبرزها البطارية الكبيرة ومعالج يقدم أداء قويا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع سعر مرتفع.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو OPPO Reno6 Lite يأتى بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ Full HD ، وبدقة X 1080 × 2400 ، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونوتش في أعلى يسارالشاشة للكاميرا الأمامية ، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يحمل الهاتف أيضًا دعمًا لميزة أمان إلغاء تأمين الوجه.
ويقدم هاتف أوبو OPPO Reno6 Lite على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
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