

فئة "Number" تحقق لريلمي مبيعات ضخمة بـ 40 مليون هاتف ذكي فئة "Number" تحقق لريلمي مبيعات ضخمة بـ 40 مليون هاتف ذكي

حققت شركة ريلمي الصينية مبيعات ضخمة بعد وصولها لـ 40 مليون عملية بيع لهواتفها الذكية من فئة Number والتى كانت أحدثها هواتف Realme 9 ، وذلك بعد أقل من 4 سنوات فقط على إنطلاقها في عام الهواتف الذكية.



وبحسب شركة Strategy Analytics فإنه من المتوقع أن تعمل هواتف Realme 9 القادمة على تعزيز هذا الزخم مع التركيز على هواتف 5G وميزات الكاميرا والشاشة الفائقة والأسعار المستندة إلى القيمة.



فئة " Number" تحقق لريلمي مبيعات ضخمة وصلت ل 40 مليون هاتف ذكي

كما تعتزم شركة ريلمي التوسع بشكل أكبر في أوروبا الغربية وهو السوق الذي أصبح فيه التركيز فيه على تقنية 5G واستخدام هواتف ذكية بتقنية 5G بشكل أكبر من أى وقت مضى.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمي استطاعت بفضل مواصفات هواتفها وأسعارها المناسبة تحقيق شحن 100 مليون وحدة من فئة الهواتف المتوسطة التى يتم إطلاقها تحت اسم سلسلة C .ودخلت شركة ريلمى رسميا عالم الهواتف الذكية المتطورة من فئة الهواتف الرائدة عند إعلانها رسميا عن إطلاق هواتفها Realme GT 2 حيث انتقلت الشركة من مرحلة الاقتصار على الهواتف ذات الميزانية المحدودة أو الهواتف المتوسطة إلى المنافسة بهواتف عالية الإمكانات مع شركات كبرى.واستطاعت ريلمي دخول خطا جديدا من المواجهة مع عمالقة الصناعة مثل سامسونج و آبل وشاومى الذين يسيطرون على قطاع الهواتف الرائدة التى تتعدى أسعارها 800 دولار أمريكى.







