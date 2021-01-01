فئة "Number" تحقق لريلمي مبيعات ضخمة بـ 40 مليون هاتف ذكي

حققت شركة ريلمي الصينية مبيعات ضخمة بعد وصولها لـ 40 مليون عملية بيع لهواتفها الذكية من فئة Number والتى كانت أحدثها هواتف Realme 9 ، وذلك بعد أقل من 4 سنوات فقط على إنطلاقها في عام الهواتف الذكية.
وبحسب شركة Strategy Analytics فإنه من المتوقع أن تعمل هواتف Realme 9 القادمة على تعزيز هذا الزخم مع التركيز على هواتف 5G وميزات الكاميرا والشاشة الفائقة والأسعار المستندة إلى القيمة.
فئة " Number" تحقق لريلمي مبيعات ضخمة وصلت ل 40 مليون هاتف ذكي
كما تعتزم شركة ريلمي التوسع بشكل أكبر في أوروبا الغربية وهو السوق الذي أصبح فيه التركيز فيه على تقنية 5G واستخدام هواتف ذكية بتقنية 5G بشكل أكبر من أى وقت مضى.
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