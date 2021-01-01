

أول رائد فضاء مصري يلقي محاضرة حول هندسة الطيران بجامعة إنجليزية في العاصمة الإدارية غدا أول رائد فضاء مصري يلقي محاضرة حول هندسة الطيران بجامعة إنجليزية في العاصمة الإدارية غدا

يلقي أكرم أمين، أول رائد فضاء مصري، وعضو وكالة الفضاء الألمانية، محاضرة حول هندسة الطيران والفضاء، لطلاب كلية الهندسة بجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك غدا الثلاثاء 18 يناير الجاري.



وقال أكرم أمين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعيد جدًا بدعوة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية في مصر لإلقاء محاضرة لطلاب كلية الهندسة، المحاضرة ستكون بداخل الجامعة في العاصمة الادارية الجديدة، وهناك لينك أونلاين لأي شخص مهتم حتى لو خارج الجامعة»، مضيفا: سأتحدث عن مجال هندسة الطيران والفضاء والتحديات المستقبلية لهذا المجال.



ويعد أكرم أمين أول رائد فضاء مصري حيث تم ترشيحه لبرنامج وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لتدريب رواد الفضاء، ويتعاون حاليًا مع وكالة الفضاء الألمانية لإتمام رسالته للحصول على درجة الدكتوراه، بقسم ديناميكية أنظمة الطيران في الجامعة التقنية بميونخ TUM.