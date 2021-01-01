OnePlus تعود بقوة لعالم السماعات الذكية

أعلنت OnePlus عن سماعات لاسلكية صغيرة لتنافس بها تلك التي تطرحه شركتا آبل وسامسونغ.
وجاءت Buds Z2 بتصميم يشبه بعض الشيء سماعات Airpods من آبل، وكل سماعة فيها أتت بهيكل بأبعاد (33/22.4/21.8) ملم ووزن غ فقط، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX4 ،وحصلت كل واحدة على ملحقات مطاطية طرية تجعل تثبيتها محكما في الأذن وتساعد في عزل الضوضاء الخارجية.
وزودت هذه السماعات Dolby Atmos لمنح الأصوات واقعية وصفاء ممتازين أثناء الاستماع إلى الموسيقى، فضلا عن تقنيات عزل الضوضاء الخارجية وفلترة الأصوات، وتقنيات التحكم عن بعد عبر الأوامر الصوتية.
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