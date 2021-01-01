تسريبات هاتف "سامسونغ" المرتقب.. ميزة شحن سريع وكاميرا قوية

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صورة الخبر: تسريبات هاتف "سامسونغ" المرتقب.. ميزة شحن سريع وكاميرا قوية
تسريبات هاتف "سامسونغ" المرتقب.. ميزة شحن سريع وكاميرا قوية

لا تزال التسريبات الخاصة بهاتف "سامسونغ" من طراز "غالاكسي إس 22 ألترا" تتوالى، وآخرها ما يتعلق بميزة الشحن.

وأشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتف "غالاكسي إس 22 بلس ألترا" سيدعم ميزة الشحن السريع بقوة 45 واط.

وسيبلغ سطوع الشاشة وفق التسريبات 1750 شمعة، مقارنة بـ1300 بالنسبة لـ"غالاكسي إس 21 بلس"، و1500 لهاتف "غالاكسي إس 21 ألترا".

وأشارت التسريبات التي نشرها موقع "تيك رادار" المتخصص بأخبار التقنية، إلى أن الهاتف سيدمج كاميرا بدقة 50 ميغابكسل، وبطارية باستطاعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة، وسيزن 167 غراما.

ووفق التسريبات، ستبلغ سعة الهاتف التخزينية 1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ومعالجا من نوع "سنابدراغون 8".

ورغم الترقية في ميزة الشحن، لا يزال هاتف "سامسونغ" المرتقب بعيدا عن منافسة أجهزة أخرى مثل "ون بلس 10 برو" بقوة 80 واط، و"شاومي 12 برو" بقوة 120 واط.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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