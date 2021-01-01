

أوبو تصدر تحديث ColorOS 12 المستقر لعدة هواتف أوبو تصدر تحديث ColorOS 12 المستقر لعدة هواتف

مثل معظم الشركات المنافسة، بدأت شركة أوبو، في إرسال، واجهة Col­orOS 12 المستقرة، لعدة هواتف، من الفئة المتوسطة، حيث أعلنت اليوم، عن وصول، واجهة المستخدم الجديدة، التي تستند على، نظام Android 12، لهواتف Oppo F19 Pro+ 5G، وReno6 Z 5G، وOp­po A73 5G، في بعض المناطق المحددة، مع العديد من، المميزات الجيدة للغاية.



هذا التحديث الرئيسي، يصل للهاتف، Reno6 Z 5G، برقم الإصدار C.14، في كمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، والإمارات العربية المتحدة، ويصل أيضا للهاتف، OPPO F19 Pro+ 5G، برقم الإصدار C.14، في الهند، بينما يصل للهاتف، Oppo A73 5G، برقم F.14.0، في المملكة العربية السعودية، ومن المؤكد أن الشركة، ستسرع في، إرسال التحديث، لجميع الوحدات حول العالم، قبل الانتقال، للهواتف الأقل.



تحديث Col­orOS 12، الذي يستند على، نظام Android 12، سيجلب معه، مجموعة كبيرة من المميزات، التي ستحسن، من أداء هاتفك، وستزيد من قدر الخصوصية، والأمان، عند تحميل تطبيقات، وألعاب، من متاجر غير موثوقة، وأيضا ستوفر لك، تقريرا كاملا، بالتطبيقات التي تحصل، على أذونات مهمة، في كل مرة، تدخل إليها، مثل الكاميرا، أو الميكروفون، أو الموقع.

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إذا كنت تمتلك هاتفا، من الهواتف المذكورة، فيمكنك التوجه، إلى الإعدادات، وتحديث البرنامج، للتحقق من وصول التحديث، لجهازك، نظرا لأن، هذا التحديث مستقر، فقد يستغرق، بعض الوقت للوصول إليك، مع العلم بأن، تحديث Col­orOS 12، الذي يستند على، نظام Android 12، سيصل لهواتف، Oppo F19 Pro+ 5G، وReno6 Z 5G، وOppo A73 5G، في جميع دول العالم، قبل نهاية، شهر يناير الجاري، حتى تتمكن أوبو، من إرسال التحديث المستقر، لمزيد من الهواتف.