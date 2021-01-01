

تعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره تعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره

المربع نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه الأشخاص عند شراء سيارة مستعملة هي وجود ملصقات على الزجاج، وذلك لحجبها الرؤية أحياناً أثناء القيادة، وعند محاولة نزعها فإنها قد تسبب خدوش للزجاج.



تعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره 19



لذلك نقدم لكم اليوم طرق بسيطة لإزالة هذه الملصقات، دون إلحاق الضرر بالزجاج.

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ورق مبللتعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره 20ضع صحيفة مبلّلة بالمياه الساخنة على الملصق مباشرة، لنحو 15 دقيقة تقريباً، وبعد ذلك قم بفرك المُلصق، وحينها سوف نلاحظ أنه يمكن إزالته بسهولة، ودون ترك خدوش على الزجاج.الخلتعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره 21يتميز الخل بقدرته على إضعاف المادة اللاصقة على الزجاج، ولإزالة الملصق قم بوضع منشفة صغيرة مبللة بالخل على الملصق لفترة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة، وحينها ستلاحظ أن الملصق بدأ يضعف ويمكنك إزالته بسهولة.مجفف الشعرتعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره 22قم بتوجيه هواء مجفف الشعر السّاخن على الملصق بشكل مباشر، ولمدّة 10 دقائق، ستجد الملصق بدء يخرج عن الزجاج، حيث يساعد التسخين على تليين المادة اللاصقة وتجعل الملصق مرن سهل النزع.الزيتتعرف على طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره 23قم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت الموجودة في المنزل على الملصق، واتركه لمدة 15 دقيقة، ستجد الملصق سهل النزع، وفي حالة وجود بقايا له، قم بفركه ثم انزعه.في حال فشل هذه الطرق في إزالة الملصق قم بتمرير شفرة من تحت هذا الملصق المزعج، وستتمكن من إزالته حينها، هذه الطريقة قد تسبّب بظهور خدوش على الزجاج، ولذلك اعتبرناها الحلّ الأخير لعلاج هذه المشكلة.