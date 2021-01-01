المربع نت – أزاحت شركة جريت وول موتورز الصينية الستار عن أحدث وأصغر سيارة لها تحت علامة “تانك” للتضاريس الوعرة، باسم “تانك 100” والموجهة لمنافسة سوزوكي جيمني بشكل مباشر.
السيارة تحمل تشابهات بارزة مع جيمني خاصة عند النظر إليها من الوراء.. وستتوفر تانك 100 بـ 3 أو 5 أبواب مع تصميم خارجي عضلي بشبك أمامي أسود ومحاط بمصابيح أمامية دائرية ومصابيح نهارية أفقية.
جريت وول موتورز تكشف عن سيارة "تانك 100" المنافسة لسوزوكي جيمني 22
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