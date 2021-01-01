جريت وول موتورز تكشف عن سيارة “تانك 100” المنافسة لسوزوكي جيمني

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صورة الخبر: جريت وول موتورز تكشف عن سيارة “تانك 100” المنافسة لسوزوكي جيمني
جريت وول موتورز تكشف عن سيارة “تانك 100” المنافسة لسوزوكي جيمني

المربع نت – أزاحت شركة جريت وول موتورز الصينية الستار عن أحدث وأصغر سيارة لها تحت علامة “تانك” للتضاريس الوعرة، باسم “تانك 100” والموجهة لمنافسة سوزوكي جيمني بشكل مباشر.

السيارة تحمل تشابهات بارزة مع جيمني خاصة عند النظر إليها من الوراء.. وستتوفر تانك 100 بـ 3 أو 5 أبواب مع تصميم خارجي عضلي بشبك أمامي أسود ومحاط بمصابيح أمامية دائرية ومصابيح نهارية أفقية.

جريت وول موتورز تكشف عن سيارة "تانك 100" المنافسة لسوزوكي جيمني 22

بالخلف نرى نافذة خلفية مستقيمة ومصابيح خلفية حمراء وإطار احتياطي، ومن المتوقع مشاركة عناصر الداخلية مع موديل تانك 300 الأكبر حجماً، بشاشة معلومات ترفيهية كبيرة ولوحة عدادات رقمية.

كما من شبه المؤكد مشاركة المحرك مع تانك 300 كذلك، سعة 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 224 حصان وعزم دوران 387 نيوتن متر، وهي أرقام تتفوق بالضعف تقريباً على سوزوكي جيمني.

جريت وول موتورز تكشف عن سيارة "تانك 100" المنافسة لسوزوكي جيمني 23

صورة الخبر: جريت وول موتورز تكشف عن سيارة “تانك 100” المنافسة لسوزوكي جيمني

صورة الخبر: جريت وول موتورز تكشف عن سيارة “تانك 100” المنافسة لسوزوكي جيمني

المصدر: المربع نت

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