

فورد فيوجن 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها “صور ومواصفات” فورد فيوجن 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها “صور ومواصفات”

المربع نت – كشفت فورد الستار رسمياً عن مونديو 2022 الجديدة كلياً في الصين، وهي الجيل الخامس للسيدان الرائجة والمعروفة في بعض الأسواق العالمية باسم فيوجن.



وحصلت السيارة على لغة تصميم جريئة جديدة مع سقف مائل رشيق ومقدمة عضلية ومصابيح خلفية LED مثيرة للاهتمام ومستوحاة من موستنج ماخ إي الكهربائية.



ولم تكشف فورد عن محركات السيارة، ولكن من المتوقع تزويدها بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 245 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي، مع مشاركة نفس الشاسيه مع سيارة لينكون زيفير سيدان الجديدة في الصين.

وستبني فورد موديل مونديو الجديد بالتعاون مع شانجان في الصين مع بدء التوصيل خلال أشهر، ومن المحتمل طرحها في أسواق عالمية أخرى قبل نهاية العام.فورد فيوجن 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها "صور ومواصفات" 35







