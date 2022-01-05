

البنك المركزي:693.11 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك في الربع المالي الأول البنك المركزي:693.11 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك في الربع المالي الأول

ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 693.11 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقاربل 691.6 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 699.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك وصل لـ 1.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 1.31 تريليون جنيه في أغسطس 2021 ومقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.



وسجل حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 636.53 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 616.8 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 586.831 مليار جنيه في يوليو 2021.

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ووصلت جملة السيولة المحلية للبنوك لـ 5.6 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 5.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 5.43 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.وسجل إجمالي أشباه النقود نحو 4.244تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 4.2 تريليون جنيه في أغسطس 2021 ومقارنة بـ 4.14 تريليون جنيه في يوليو 2021.ذكر التقرير إن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ضمن أشباه النقود وصلت لـ 3.6 تريليون جينهفي سبتمبر الماضي مقابل 3.53 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 3.5 تريليون جنيه في يوليو 2021.وبلغت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية وفقا للتقرير لـ 148.301 مليار جنيه سبتمبر الماضي مقابل 144.9 أغسطس السابق ومقارنة بـ 156 مليار جنيه في يوليو السابق.