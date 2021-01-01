لمحبي السيدان .. سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 |صور

تقدم شركة جاك الصينية باقة متنوعة من الموديلات داخل السوق المصري، ومنها النسخة J7 موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم تلك النسخة عبر فئتين من التجهيزات وهم DELUXE والنسخة عالية التجهيزات ULTIMATE.
محرك السيارة جاك J7 موديل 2022
تستمد السيارة جاك J7 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 150 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.
وسائل الحماية للسيارة جاك J7 موديل 2022
تتمتع السيارة جاك J7 موديل 2022 بفرامل ABS لمنع الانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب خاصية الثبات الالكتروني، وبرنامج متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وحساسات حركة، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي للابواب مع 4 نوافذ كهربائية.
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