

لمحبي السيدان .. سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 |صور لمحبي السيدان .. سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 |صور

تقدم شركة جاك الصينية باقة متنوعة من الموديلات داخل السوق المصري، ومنها النسخة J7 موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم تلك النسخة عبر فئتين من التجهيزات وهم DELUXE والنسخة عالية التجهيزات ULTIMATE.



محرك السيارة جاك J7 موديل 2022

تستمد السيارة جاك J7 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 150 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.



وسائل الحماية للسيارة جاك J7 موديل 2022

تتمتع السيارة جاك J7 موديل 2022 بفرامل ABS لمنع الانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب خاصية الثبات الالكتروني، وبرنامج متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وحساسات حركة، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي للابواب مع 4 نوافذ كهربائية.

تصميم السيارة جاك J7 موديل 2022دعمت السيارة جاك J7 موديل 2022 بجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع شبكة امامية انيقة متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4772 مم، وبعرض يبلغ 1820 مم، و 1492 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، مع مصابيح حادة تعمل بتقنية LED LIGHT.أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 في السوق المصريالفئة الأولى أوتوماتيك DELUXE جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 307 الف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك ULTIMATE جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 337 الف جنيه.



