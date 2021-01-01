

الميكانيكى بيقولك .. كيف تتفادى أعطال بطارية سيارتك؟ الميكانيكى بيقولك .. كيف تتفادى أعطال بطارية سيارتك؟

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد الأعطال الفنية الخاصة بعالم السيارات، فمن الممكن أن يسهل التعامل معها عن طريق خبرات سابقة، أو تكون مزعجة للغاية نسبة لعدم الدراية الكافية بأركان تلك المشكلات، ولكن يبقى عطل بطارية السيارة هو احد الأمور الطارئة والمفاجئة لقائد السيارة، والتي تضعه في موقف صعب لايحسد عليه.



تتسبب اعطال بطارية السيارة في توقف تام بالحركة، وربما يحدث ذلك بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار، ولكن تحت عنوان الميكانيكي بيقولك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات، وكيف تتفادى اعطال بطارية سيارتك.



1 - الصيانة الدورية

يجب أن يقوم قائد السيارة بعمل صيانة دورية للبطارية، وذلك لقياس الجهد ونسبة الطاقة المتبقية، بالاضافة إلى معرفة مخزون الشحن الخاص بهذا الجزء المحوري.

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2 - حساب العمر الافتراضيمن الضروري أن ندون تاريخ الانتاج الخاص بالسيارة، وحساب العمر الافتراضي لها بحسب هذا التاريخ، وننصح باقتناء البطاريات الكهربائية الموثوق بها، والاستغناء عن المنتجات المقلدة، أو ذات الجهد المنخفض عن مستوى الطاقة المطلوب لسيارتك بحسب التوصيات الخاصة بكتالوج السيارة.3 - كابلات الطاقةمن الافضل أن يكون معك احد الكابلات الخاصة بامداد الطاقة، فمن الممكن أن تأخذ هذه التوصيلات دور البطولة عندما تتدخل لامداد سيارتك بشحنة كهربائية مناسبة باستخدام بطارية سيارة اخرى.4 - تنظيف البطاريةيجب أن يقوم مالك السيارة بتنظيف اقطاب بطارية السيارة والتوصيلات الرئيسية من وقت إلى اخر، عبر استخدام فرشاة جافة، وذلك لازالة عوامل الصدأ أو الاملاح المتراكمة على هذه الاقطاب، كما يجب التأكد من سلامتها وعدم تاكلها.5 - علامة مهمةمن الممكن أن تنذرك بطارية السيارة التالفة عبر اشارة مميزة، وهي التأخر في عملية التدوير، والتي تكون بمثابة الـ"تقطيع" الصوتي، وفي اغلب الاوقات تشير اصابع الخلل حول بوجيهات السيارة أو البطارية الكهربائية.