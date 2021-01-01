

كارثة.. باطن الأرض يبرد أسرع من المعتاد كارثة.. باطن الأرض يبرد أسرع من المعتاد

حذر الباحثون من أن باطن الأرض يبرد بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق؛ مما يجعل الكوكب أقرب إلى أن يصبح أرضًا قاحلة باردة مثل المريخ.



فمنذ تكوينها ، أطلقت الأرض كميات هائلة من الحرارة من أعماق باطنها إلى السطح، والتي تدفع في المقام الأول الحمل الحراري، وعدد من الأنشطة التكتونية، ولعبت منطقة الوشاح دورًا أساسيًا في عملية نقل هذه الحرارة، وهي التي يكون فيها اللب المنصهر الساخن على اتصال مباشر مع معادن الوشاح ذات الحالة الصلبة، وتساعد في نقل الطاقات الحرارية من النواة إلى الوشاح الذي يغطيها.



وفي دراسة ، نظر العلماء في مدى جودة هذا المعدن الحدودي، المسمى بريدجمانيت ، في نقل الحرارة من اللب إلى السطح، ووجدوا أن الحدود كانت قادرة على صرف الكثير من الحرارة لدرجة أن العلماء يعتقدون الآن أن الأرض تفقد الحرارة من باطنها بمعدل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

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وعندما تشكلت الأرض لأول مرة منذ حوالي 4.5 مليار سنة، كانت مغطاة بمحيط عميق من الصهارة ، والتي بردت تدريجيًا لتشكل القشرة التي نعرفها اليوم.ونظرًا لأن باطن الأرض لا يزال ينبعث منها الحرارة، فسيبرد تمامًا في النهاية؛ مما يحول الكوكب إلى أرض قاحلة مثل المريخ وعطارد.ولإعادة إنشاء تأثيرات الحرارة والضغط الشديدة التي تواجهها الحدود بين الوشاح واللب ، قام فريق من العلماء بإشعاع بلورة واحدة من البردجمانيت بالليزر النبضي.ويؤدي هذا في الوقت نفسه إلى زيادة درجة حرارته إلى 2440 كلفن والضغط إلى 80 جيجا باسكال ، وهو قريب مما نعرف أنه الظروف في الوشاح السفلي - ما يصل إلى 2630 كلفن و 127 جيجاباسكال من الضغط.قال عالم الكواكب موتوهيكو موراكامي ، الذي قاد الدراسة: "نظام القياس هذا يسمح لنا بإظهار أن الموصلية الحرارية للبريدجمانيت أعلى بحوالي 1.5 مرة مما هو مفترض، تشير الأبحاث إلى أن هذه العملية الطبيعية لتبريد قلب الأرض يمكن أن تتسارع، وعندما يبرد؛ يتحول البريدجمانيت إلى معدن بوست بيروفسكايت، ولكن مع زيادة كمية الايروفسكايت في حدود اللب ـ الوشاح ، فإن تبريد الوشاح قد يتسارع أكثر من ذلك.ويقدر الباحثون أن هذا المعدن يوصل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من البردجمانيت، وقال موراكامي: "يمكن أن تعطينا نتائجنا منظورًا جديدًا لتطور ديناميكيات الأرض.