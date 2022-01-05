

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات 96 مكلفا بمستشفيات جامعة القاهرة التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات 96 مكلفا بمستشفيات جامعة القاهرة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد 91 فني تمريض، و4 أخصائيين تمريض، وأخصائي علاج طبيعي وذلك بمستشفيات جامعة القاهرة، وتم إخطار وزارة المالية والجامعة بذلك.



وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن التكليف هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.



ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

