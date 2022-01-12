

رجل يكتشف مفاجأة مخفية أسفل منزله بالصدفة أثناء تجديد الأرضية رجل يكتشف مفاجأة مخفية أسفل منزله بالصدفة أثناء تجديد الأرضية

واقعة غريبة شهدتها إحدى مناطق بريطانيا، إذ اكتشف رجل سردابا قديمًا في منزله أثناء فحصه لألواح الأرضية الفاسدة، والمدهش أن الأمر لم ينتهِ عند هذه النقطة، بل قرر الرجل أن يحول الغرفة المخفية إلى سينما منزلية مبهرة وأنفق مبلغا ضخما يعادل حوالي 4500 جنيه إسترليني حتى يتمكن من هذا الأمر.



لم يصدق بن مان، البالغ من العمر 39 عامًا، نفسه عندما وجد سلما مؤديا إلى سرداب قديم في منزله الفيكتوري الذي يقع في منطقة «كرادلي هيث» بـ«ويست ميدلاندز»، والذي انتقل إليه في أبريل 2015 مع زوجته، كيمبرلي جين، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



بن مان وزوجته يكتشفان السرداب ويقرران تحويله لسينما

بعد انتقال بن مان وزوجته إلى المنزل بفترة وجيزة، لاحظ أن ألواح الأرضية فاسدة وقرر التحقيق في الأمر، ليتفاجأ بوجود سرداب مخفي أسفل المنزل، مغمور بالمياه والأنقاض، وبعد تفكير قصير، قرر مان تجديد الغرفة الخفية وتحويلها إلى سينما منزلية تحت الأرض وغرفة ألعاب لابنته بيلا البالغة من العمر عامًا واحدًا.

قال مان، الذي يعمل مصمم إعلانات: «بسبب بعض المشكلات المتعلقة بألواح الأرضية الفاسدة لم يسمح لي الشخص الذي اشتريت المنزل منه باستكشافه بشكل كافٍ ولم يخبرني بوجود هذا السرداب، ولا أعتقد أنه علم بوجوده أصلا، ولكن كنت أعرف أن شيئًا ما تم إخفاؤه تحت المنزل بعد أن لاحظت أن الكثير من المنازل في شارعنا بها سراديب ودرجات سلالم تؤدي إلى أسفل.أثناء فحص ألواح الأرضية وجد مان بدايات درج وتمكن من قطع فتحة ليجد سردابا مغمورا بالمياه، وأنفق حوالي 4500 جنيه إسترليني على تحويل السرداب القديم المتعفن إلى سينما منزلية كاملة مع أريكة مصنوعة خصيصًا وجهاز عرض ومنطقة بار.محتويات السرداب بعد تحويله إلى سينما منزليةويحكي مان: «تسوقت واستخدمت الكثير من المواد المستعملة وصنعت نظامي الخاص لضخ المياه لذلك تمكنت من توفير الكثير من المال من خلال القيام بالعمل بنفسي، وبدأ العمل في أكتوبر 2020 وانتهيت منه قبل أيام قليلة».وصارت محتويات السرداب المخيف بعد تطويره «كرسي استرخاء كبير على شكل حرف L، ورفوف، وآلة صنع الفشار، وآلة صنع الحلوى، وثلاجة صغيرة، وجهاز عرض، ومنطقة بار»، ويذكر مان «تبلغ مساحة السرداب حوالي 12 مترًا مربعًا، وصار غرفة تعمل بكامل طاقتها ويسعدنا اكتشافها».







